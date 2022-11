Le Canada va renforcer sa présence militaire dans l'Indo-Pacifique

OTTAWA, 18 novembre (Reuters) - Le Canada va renforcer sa présence militaire en Indo-Pacifique dans le cadre d'une stratégie qui sera prochainement annoncée pour la région, a déclaré vendredi la ministre canadienne de la Défense, Anita Anand.

"Notre stratégie fera du Canada un chef de file dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la région", a déclaré la ministre.

"Nous allons augmenter notre présence militaire et allons renforcer nos relations en matière de défense et de sécurité avec nos partenaires et alliés dans la région", a-t-elle ajouté. (Reportage Ismail Shakil et Julie Gordon, version française Matthieu Protard)