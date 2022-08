Le Canadien Pacifique et le syndicat mettent fin à l'arbitrage avec un accord de deux ans

Le chemin de fer a déclaré que la nouvelle entente avec la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC), qui s'étend jusqu'en 2023, comprendra une augmentation de salaire de 3,5 % en 2022 et 2023.

La CFTC, qui représente environ 3 000 ingénieurs de locomotive, chefs de train, travailleurs de train et de cour de triage à travers le Canada, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

En vertu de la décision d'arbitrage, la CFTC adhérera également à un compte d'amélioration des pensions du CP, a déclaré l'entreprise.

Le deuxième plus grand opérateur ferroviaire du Canada avait interrompu ses activités pendant quelques jours en mars en raison du conflit de travail pour des pensions, des salaires et des avantages sociaux plus élevés. Il a repris ses activités après avoir accepté de régler le conflit par arbitrage.

Le Canada compte sur la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et le Chemin de fer Canadien Pacifique pour transporter des produits comme les récoltes, le pétrole, la potasse, le charbon et d'autres produits manufacturés vers les ports et les États-Unis.