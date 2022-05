Le Canadien Trudeau annonce un plan de gel national des armes de poing

"Le jour où cette loi entrera en vigueur, il ne sera plus possible d'acheter, de vendre, de transférer ou d'importer des armes de poing au Canada", a déclaré M. Trudeau aux journalistes.

S'il est adopté, le gel des armes de poing devrait entrer en vigueur à l'automne. Selon un communiqué du ministère, le ministre canadien de la Sécurité publique a déposé des amendements réglementaires au Parlement afin de garantir une mise en œuvre rapide.

Le meurtre, la semaine dernière, de 19 enfants et de deux enseignants dans une école primaire au Texas, aux États-Unis, a alimenté les inquiétudes sur la violence armée dans le monde entier. Le Canada a déjà des restrictions beaucoup plus strictes en matière de possession d'armes à feu que son voisin du sud.

Il y a deux ans, le Canada a interdit la vente et l'utilisation de quelque 1 500 modèles d'armes d'assaut, comme le fusil AR-15. S'exprimant aux côtés de M. Trudeau, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a confirmé le "lancement imminent de la phase initiale" d'un programme visant à racheter et à indemniser les propriétaires de telles armes.

La nouvelle législation, le projet de loi C-21, propose également de retirer les permis d'armes à feu aux personnes impliquées dans des actes de violence domestique ou de harcèlement criminel, comme le harcèlement criminel.

La législation propose des peines plus sévères pour les contrebandiers et les trafiquants d'armes, et vise à fournir aux forces de l'ordre de nouveaux outils comme l'écoute électronique pour mettre fin aux crimes commis avec des armes à feu, a déclaré Mendicino.

Le gouvernement exigera également que les chargeurs d'armes longues soient modifiés de façon permanente afin qu'ils ne puissent jamais contenir plus de cinq cartouches, et interdira la vente et le transfert de chargeurs de grande capacité.

"À part l'utilisation d'armes à feu pour le tir sportif et la chasse, il n'y a aucune raison pour que quiconque au Canada ait besoin d'armes à feu dans sa vie quotidienne", a déclaré M. Trudeau aux journalistes lors d'un point de presse.

Le taux d'homicides par arme à feu au Canada est de 0,5 par 100 000 personnes, alors que le taux américain est de 4,12, selon une analyse effectuée en 2021 par l'Institute for Health Metrics and Evaluation de l'Université de Washington.