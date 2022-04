Le Canadien Trudeau invite le président mexicain à un événement en faveur de l'Ukraine

Au cours d'un appel téléphonique, M. Trudeau a demandé à M. Lopez Obrador de participer à l'événement de la campagne "Stand Up for Ukraine" qui aura lieu samedi afin de collecter des fonds pour les réfugiés ukrainiens et les personnes déplacées à l'intérieur du pays, a indiqué le gouvernement canadien.

Trudeau co-organise l'événement avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Lopez Obrador a essayé de rester neutre dans le conflit et a refusé d'imposer des sanctions contre la Russie. Bien que son gouvernement ait soutenu un vote des Nations Unies exhortant la Russie à retirer ses forces d'Ukraine, il a également critiqué l'Europe pour avoir envoyé des armes à d'autres pays - comme elle l'a fait pour l'Ukraine.

Le mois dernier, l'ambassadeur américain au Mexique a exprimé son inquiétude face à une démonstration publique de solidarité entre l'ambassadeur russe au Mexique et un groupe de législateurs mexicains lors de l'inauguration d'un comité d'amitié Mexique-Russie.

L'ambassadrice d'Ukraine au Mexique, Oksana Dramaretska, a affiché dimanche des images de cadavres dans les rues d'Ukraine et a tweeté à Lopez Obrador : "Voulez-vous vraiment poursuivre des relations amicales avec ceux qui, au Kremlin, commettent un génocide après cela ?"

Lopez Obrador n'a pas commenté publiquement le tweet.

Dramaretska a posté le tweet après que les corps de civils abattus à bout portant ont été découverts dans la ville ukrainienne de Bucha.

L'Ukraine a qualifié ces meurtres de crimes de guerre russes. La Russie a nié avoir ciblé des civils et a qualifié les preuves présentées de "faux monstrueux" mis en scène par l'Occident pour la discréditer.

Le gouvernement canadien a déclaré que Lopez Obrador et Trudeau ont également discuté de leurs préoccupations concernant l'impact humanitaire du conflit et les défis mondiaux qui en découlent, notamment ceux liés à la sécurité énergétique et alimentaire.