Le Canadien Trudeau s'apprête à annoncer un allègement de l'inflation pour les faibles revenus - source

L'inflation a diminué à 7,6 % en juillet, après avoir atteint un sommet de près de quatre décennies à 8,1 %. Mais la Banque du Canada est toujours préoccupée par la hausse des prix et promet de nouvelles hausses des taux d'intérêt après les avoir portés mercredi à leur plus haut niveau en 14 ans.

Le gouvernement libéral de M. Trudeau augmentera un paiement trimestriel non imposable qui aide les personnes et les familles à revenu faible ou modeste à compenser la taxe de vente, appelée taxe sur les produits et services (TPS) au Canada, a déclaré la source, qui n'était pas autorisée à s'exprimer officiellement.

L'ampleur exacte de la hausse sera annoncée plus tard jeudi par M. Trudeau en marge d'une retraite du Cabinet à Vancouver à 12 h 30 HE (16 h 30 GMT).

Le gouvernement fournira également un complément unique de 500 $CAN (381 $) à une prestation de logement offerte aux personnes à faible revenu qui ont besoin d'aide pour payer leur loyer, et il fournira les premiers détails d'un régime de soins dentaires pour les familles à faible revenu.

Ces deux dernières mesures faisaient partie d'un accord que Trudeau a conclu avec le Parti néo-démocrate (NPD) de l'opposition en mars, et le chef du NPD, Jagmeet Singh, doit également s'exprimer sur ces mesures plus tard jeudi.

Les libéraux de Trudeau se sont retrouvés avec une minorité de sièges au Parlement après les élections de l'année dernière, et l'accord de soutien du NPD signifie que le gouvernement pourrait survivre jusqu'à la fin de la législature en 2025, alors que la plupart des gouvernements minoritaires ont tendance à ne durer que quelques années.

L'une des clés de voûte de l'accord est la mise en place d'un système national de soins dentaires, et jeudi, le gouvernement annoncera qu'il paiera une partie des visites chez le dentiste pour les enfants de moins de 12 ans dans les ménages qui gagnent moins de 90 000 dollars canadiens par an, a déclaré la source.

Il s'agit de la première étape de la mise en place d'un régime permanent de soins dentaires, selon la source.

(1 $ = 1,3127 dollar canadien)