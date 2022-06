Le Cap-Vert budgétise 85 millions de dollars pour amortir les retombées de la guerre en Ukraine

Le pourcentage de Capverdiens confrontés à une crise alimentaire s'élève actuellement à 9 % de la population, contre seulement 2 % en 2020, a déclaré le Premier ministre Jose Ulisses Correia e Silva lors d'un point de presse.

Un grand nombre des quelque 484 000 habitants ont également du mal à se procurer du carburant depuis la flambée des prix mondiaux, créant une "crise inflationniste" dans le pays dépendant des importations situé à l'extrémité de l'Afrique de l'Ouest.

Le gouvernement a adopté lundi une série de mesures pour amortir le choc, notamment une aide et des subventions alimentaires, des réductions d'impôts et un plafonnement des prix du carburant.

Le coût total de la mise en œuvre de ces "mesures fiscales extraordinaires" s'élève à 8,9 milliards d'escudos (84,82 millions de dollars) d'ici la fin de 2022, a déclaré M. Correia e Silva.

L'économie du Cap-Vert, axée sur le tourisme, a encore du mal à se remettre de la pandémie.

La fermeture des frontières et les restrictions de voyage ont poussé le déficit budgétaire à 10 % du PIB et le ratio de la dette publique à plus de 155 % du PIB, a indiqué M. Correia e Silva.

(1 $ = 104,9300 escudos)