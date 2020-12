Le Cercle de l'Epargne souligne le retour en force de l'épargne "Covid"

Après la décollecte d’octobre dernier de 940 millions d’euros, le Livret A renoue, selon la Caisse des Dépôts et Consignations, en novembre, sur fond de deuxième confinement, avec une collecte positive qui s’élève à 2,4 milliards d’euros. L’année dernière, la collecte avait été de 610 millions. Avec le LDDS, la collecte nette atteint 3,31 milliards d’euros. Ce résultat reproduit ceux constatés durant le premier confinement, observe le Cercle de l'Epargne.



Le Livret A bat ainsi son record d'encours datant de septembre dernier à 325,8 milliards d'euros quand celui du LDDS franchit la barre des 120 milliards d'euros (120,2).



Depuis le début de l'année, les ménages ont placé plus 27,23 milliards d'euros sur leur Livret A (plus de 35,04 milliards d'euros avec le LDDS). "Cette collecte abracadabrantesque marque la préférence absolue dans la liquidité et la sécurité. Elle constitue un record absolu sur onze mois d'une même année, souligne Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Cette collecte est aussi le signe d'une forte anxiété".



"En mettant sciemment leur argent sur leurs livrets d'épargne, les ménages flèchent et sécurisent une partie de leurs revenus à la différence de ceux laissés sur les comptes courants. Il y a une volonté manifeste à se constituer une réserve pour faire face à la survenue de problèmes d'emploi ou de revenus. Il n'en demeure pas moins que ce sont les comptes courants qui sont, depuis le début de l'année, les grands gagnants de l'épargne " Covid " avec un encours qui a progressé de plus de 50 milliards d'euros", précise Philippe Crevel.