Le Chili a signé jeudi de nouvelles lois et alloué 1,5 milliard de dollars à la lutte contre la criminalité, dans un contexte de montée en flèche du sentiment d'insécurité et au lendemain de l'assassinat d'un troisième policier en moins d'un mois, dans l'exercice de ses fonctions.

"En ce qui concerne la lutte contre la criminalité et le soutien aux carabiniers (forces de police), l'État chilien est aujourd'hui divisé", a déclaré le président Gabriel Boric depuis le palais présidentiel de La Moneda.

"Nous affrontons ensemble le crime organisé. Notre unité est l'arme la plus puissante contre le crime.

M. Boric a annoncé une augmentation des dépenses de sécurité de 1,5 milliard de dollars et a signé quatre nouvelles lois qui, selon le gouvernement, contribueront à lutter contre le crime organisé, le trafic de drogue et la criminalité. Les mesures comprennent la criminalisation de l'extorsion ainsi que l'augmentation des peines pour les enlèvements et certains cas de possession d'armes à feu.

Une loi augmente les peines pour les crimes contre la police tout en leur donnant la possibilité d'utiliser la force si leur vie ou celle d'autres personnes est en danger.

La loi a été critiquée par des groupes de défense des droits de l'homme, notamment Amnesty International, qui a publié un communiqué de presse indiquant que la loi pourrait "accroître les abus et l'impunité de la police" et qu'elle constituait un "énorme pas en arrière" en termes d'avancement des réformes de la police.

Les forces de police chiliennes ont fait l'objet d'accusations de violations des droits de l'homme à la suite de la répression musclée des violentes manifestations de 2019 contre les inégalités.

M. Boric, ancien leader de la contestation étudiante, a vivement critiqué la police lorsqu'il était législateur et a promis de la réformer lorsqu'il était candidat. Les sondages montrent que les électeurs désapprouvent largement la gestion de la criminalité par le gouvernement et M. Boric a depuis durci sa position.

Lors d'une précédente conférence de presse, quelques heures après que le policier Daniel Palma, 33 ans, a été tué en service dans le centre de Santiago mercredi soir, la ministre de l'intérieur Carolina Toha a déclaré que le gouvernement mettait en œuvre un plan d'intervention dans 30 districts plus tôt que prévu.

Palma est le troisième policier tué dans l'exercice de ses fonctions en moins d'un mois, ce qui a suscité la colère de l'opinion publique.