Matières premières : Le Chili demande un arbitrage international face à l'Américaine Albemarle

Santiago du Chili (awp/afp) - Le Chili a demandé un arbitrage international pour un litige l'opposant à la compagnie américaine Albemarle accusée par Santiago de ne pas remplir ses obligations dans le cadre d'un contrat d'exploitation de lithium dans le nord du pays.

Corfo, la compagnie publique en charge de l'administration des réserves de lithium dans le pays, accuse Albemarle d'avoir changé les modalités de calcul pour 2020 du paiement des commissions établies par le contrat d'exploitation

La différence représente au moins 15 millions de dollars, selon Corfo.

"Albemarle n'a pas remplis ses obligations et a décidé il y a plus d'un an de modifier les règles du jeu qui avait été décidées" dans le contrat signé en 2016, a déclaré lundi Pablo Terrazas, vice-président exécutif de Corfo.

La demande d'arbitrage a été déposée vendredi devant la Chambre de commerce internationale (ICC) dont le siège est à Paris. Dans sa requête, Corfo demande "de façon contraignante le respect strict du contrat de la part d'Albemarle, qui devra payer la totalité de la dette".

Selon Corfo, les commissions ont été dument payées par Albemarle en 2017 et 2018, avant que cette dernière ne décide de changer les modalités de calcul.

La compagnie américaine produit environ 140.000 tonnes annuelles de lithium dans le Salar d'Atacama (nord), un des gisements de lithium les plus riches du monde. Le site est également exploité par la firme chilienne SQM (Sociedad Quimica y Minera).

Le Chili est le deuxième producteur mondial de lithium, assurant environ 29% de l'offre mondiale, derrière l'Australie (48%).

Le pays sud-américain a annoncé en août son intention de doubler sa production de ce métal d'importance stratégique dans les cinq prochaines années.

Le lithium est un élément essentiel pour l'industrie des voitures électriques et la fabrication de batteries rechargeables pour les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les tablettes.

afp/rp