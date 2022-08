Le Chili va chercher les "conséquences" de l'effondrement près d'une mine de cuivre

Le mystérieux trou de 36,5 mètres de diamètre apparu fin juillet a provoqué la mobilisation des autorités locales et conduit le régulateur minier à suspendre l'exploitation d'une mine voisine appartenant à la société canadienne Lundin dans le district de Candelaria (nord).

"Nous allons aller jusqu'au bout des conséquences, pour sanctionner, pas seulement infliger une amende", a déclaré la ministre des mines Marcela Hernando dans un communiqué de presse, ajoutant que les amendes ont tendance à être insignifiantes et que la décision doit être "exemplaire" pour les sociétés minières.

Les autorités chiliennes n'ont pas fourni de détails sur l'enquête concernant les causes de l'effondrement.

Les médias locaux et étrangers ont montré diverses images aériennes de l'énorme trou dans un champ près de l'exploitation de Lundin Mining, à environ 665 kilomètres au nord de la capitale chilienne. Initialement, le trou, près de la ville de Tierra Amarilla, mesurait environ 25 mètres (82 pieds) de diamètre, avec de l'eau visible au fond.

La société canadienne possède 80 % de la propriété, tandis que les 20 % restants sont entre les mains des sociétés japonaises Sumitomo Metal Mining Co Ltd et Sumitomo Corp.

Le ministre a ajouté que bien que le régulateur minier du pays ait effectué une inspection dans la zone en juillet, il n'a pas pu détecter cette "surexploitation".

"Cela nous fait également penser que nous devons reformuler ce que sont nos processus d'inspection", a-t-elle déclaré.