Le Cifi table sur une baisse des loyers l'an prochain

Zurich (awp) - A l'image d'autres acteurs du secteur immobilier, le prestataire de services pour la branche Cifi table aussi sur une poursuite de la baisse des loyers au niveau de l'offre l'an prochain en Suisse, évoquant un repli de 0,8%. Les nouvelles lois et réglementations n'auront qu'un impact limité sur cette évolution.

Du côté des maisons familiales, la spirale haussière se prolongera, les prix devant progresser en 2020 de 4,9%. Pour les appartements en propriétés la hausse est attendue à 1%. La nouvelle loi sur le CO2, actuellement en discussion, entraînera des coûts supplémentaires pour l'ensemble du parc immobilier suisse de près de 1,4 milliard de francs suisses, a estimé mardi devant la presse à Zurich Donato Sconamiglio, le directeur de Cifi.

Si une grande partie de la note viendra gonfler les loyers entre 2 et 3%, la population bénéficiera de la redistribution des recettes de la taxe sur le CO2 par l'intermédiaire des assureurs maladie et de l'AVS. De plus, le maintien du bas niveau des taux d'intérêts entraînera au 2e trimestre une baisse du taux hypothécaire de référence et de ce fait une recul des loyers de 3%.

A cela viendra s'ajouter la pression due à un taux de vacance élevé. Pour les propriétaires, l'évolution s'annonce nettement moins favorable, le nombre de logement vides constituant un défi de taille à relever. Et au vu de l'activité de construction, le phénomène se prolongera à l'avenir.

Le taux de vacance élevé, essentiellement en dehors des grands centres, exerce une forte pression sur les loyers. Dans ce contexte, les loyers des nouveaux appartements devraient baisser, transférant le problème aux propriétaires d'immeubles plus anciens. Le Cifi estime en outre que la loi sur le CO2 se soldera par une réduction de la valeur des biens immobiliers d'environ 3%.

Tout comme le Cifi, le cabinet de conseils Wüest Partner s'attend lui aussi à repli des loyers l'an prochain en Suisse, face à des taux de vacance en hausse. Ce dernier table sur une baisse des loyers de 0,9%.

