Le Club Med poursuit sa trajectoire de croissance au premier semestre

Paris (awp/afp) - Le Club Med a vu son activité progresser au premier semestre, avec un volume d'affaires dépassant les 900 millions d'euros et une part toujours plus grande d'internationaux parmi ses 750.000 clients, selon un communiqué mardi.

Le pionnier des villages-clubs français - dont le premier a ouvert dans les années 1950 - compte aujourd'hui un total de 67 "resorts" dans 26 pays. Il est détenu depuis 2015 à 100% par le conglomérat chinois Fosun.

Entre janvier et juin, le Club Med indique avoir enregistré un volume d'affaires de 906 millions d'euros, en progression de 4,8% sur un an.

Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) - à "normes comptables constantes, soit hors IFRS 16" - s'est établi à 98 millions d'euros, contre 95,5 millions un an plus tôt, précise le groupe qui ne dévoile pas l'ensemble de ses résultats financiers.

Henri Giscard d'Estaing, PDG du Club Med, tient à souligner "la croissance de l'ensemble des marchés et une augmentation du nombre de clients sur les villages haut de gamme, en particulier en Amérique et en Asie", ainsi qu'"une nouvelle progression de la rentabilité".

Le groupe a accueilli sur le semestre un total de 750.000 clients, soit une progression de 1,6%.

"86,9% d'entre eux sont désormais internationaux", soit "+13 points par rapport à 2010", est-il indiqué.

"Les régions Amériques et Asie enregistrent une hausse du nombre de leurs clients, affichant respectivement +6,3% et +4,8%. Le nombre de clients européens est en légère baisse, compte tenu d'une baisse de la capacité liée à la fermeture de +resorts+ ne correspondant plus aux standards de la montée en gamme, mais le nombre de clients européens fréquentant les resorts haut de gamme a progressé de 4%", détaille le Club Med.

"De nouveaux projets d'ouverture sont prévus dans les prochains mois, notamment en République Dominicaine et dans les Alpes à l'Alpe d'Huez", rappelle M. Giscard d'Estaing dont le groupe a ouvert cinq sites en 2018.

Concernant le deuxième semestre, le Club Med fait état de réservations en croissance 4,9% par rapport à la même période en 2018.

Fosun Tourism, coté à Hong Kong et dont le Club Med est la principale entité, a dégagé au cours de l'année 2018 un bénéfice net part du groupe de 308 millions de yuans (soit 40,4 millions d'euros), contre une perte nette de 197 millions de yuans en 2017.

