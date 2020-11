Le Club des petits déjeuners souligne la générosité des Canadiens au terme de sa campagne de la rentrée 2020

MONTRÉAL, 19 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Club des petits déjeuners désire remercier tous ses généreux donateurs et partenaires dans le cadre de sa campagne de la rentrée. Alors que la pandémie a des effets importants sur l’économie et les activités des entreprises, l’appui dont bénéficie le Club n’a en rien diminué. Ce soutien était on ne peut plus nécessaire, alors que l’insécurité alimentaire est en hausse, ce qui a motivé le Club à se fixer son objectif de campagne le plus ambitieux en 25 ans d’histoire : amasser 10 millions de dollars. Grâce à ses fidèles donateurs et partenaires, le Club a amassé 11,7 millions de dollars pour combattre l’insécurité alimentaire qui guette chaque jour plus de 2 millions d’enfants au pays, un record pour une campagne de collecte de fonds.



« Nous sommes privilégiés d’être soutenus par les Canadiens, alors que plusieurs familles, entreprises et organismes éprouvent des difficultés dans la situation actuelle, mentionne Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners. Nous désirons donc remercier nos généreux donateurs qui, comme nous, mettent la santé, la nutrition et l’éducation des enfants en priorité. »

Cette somme permettra de soutenir les 250 000 enfants qui fréquentent les programmes de petits déjeuners et contribuera à répondre à la demande qui est de plus en plus grandissante alors qu’un enfant sur trois se présente à l’école le ventre vide chaque matin. Afin de respecter l’ensemble des mesures demandées par la santé publique, de nombreux coûts ont augmenté, notamment ceux des aliments. Ainsi, malgré la somme record amassée, cet argent n’est pas suffisant pour répondre à la demande, alors que la pandémie a eu un impact immense sur les finances des Canadiens, et particulièrement des familles.

Pour s’assurer que les besoins nutritifs des enfants sont comblés, le Club sensibilise les décideurs politiques du pays afin que la nutrition des enfants soit une priorité pour eux. Faire valoir les besoins et les droits des enfants est primordial, notamment alors que le Canada est le seul pays du G7 qui ne s’est pas doté d’un programme national d’alimentation scolaire. Le Club représentait d’ailleurs le Canada cette semaine au Forum mondial sur la nutrition infantile et a mis de l’avant l’urgence de mettre en place un tel programme.

Afin d’établir des bases solides sur lesquels bâtir un programme national d’alimentation scolaire, le Club rassemble d’ores et déjà des alliés financiers de toutes les sphères. Le Club est reconnaissant envers tous les donateurs qui le soutiennent pour mener à bien sa mission et souligne plus particulièrement les donateurs majeurs suivants pour leur générosité dans le cadre de sa campagne de la rentrée :

De nouveaux alliés se sont également joints à la cause, notamment grâce à la création d’un Cabinet de campagne, rassemblant six femmes d’affaires dévouées à la réussite scolaire des enfants et à leur saine nutrition. Pour leur contribution à la réussite de la campagne, le Club tient donc également à remercier :

Joan Kelley Walker, présidente du Cabinet de la rentrée du Club des petits déjeuners, journaliste, philanthrope et animatrice



Shelley Mayer, fondatrice et présidente de Ramp Communications



Gail Nyberg, ancienne directrice générale de la Daily Bread Food Bank



Anne Fortin, première vice-présidente de la distribution directe et chef du marketing chez Intact corporation financière



Isabelle Rayle-Doiron, vice-présidente des affaires publiques et avocate générale chez Danone



Brett Clapperton, directrice de l’investissement communautaire et de LBG Canada chez SiMPACT Strategy Group

À propos du Club des petits déjeuners

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, l’approche du Club permet d’offrir bien plus qu’un petit déjeuner aux enfants, reposant sur l’engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l’ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 257 000 enfants canadiens dans 1 887 établissements scolaires au pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. #FinALaFaim #NourrirNosEnfants #RentreeScolaire2020 #RentreeSansFaim

