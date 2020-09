Le Cnam propose en Algérie trois formations diplômantes dans l'assurance 0 16/09/2020 | 09:49 Envoyer par e-mail :

La première formation est un Master Droit, économie, gestion, mention Monnaie, banque, finance, assurance, parcours Management de l'assurance, cycle " Étudiants de sciences et mathématiques en alternance " (ESMA) sous la responsabilité opérationnelle de Miriam Zouari, directrice des études de l'École nationale d'assurances (Enass) et Alexis Collomb, directeur de l'EPN9.



La deuxième est un Master Contrôle de gestion et audit organisationnel (CGAO) du Cnam dont la direction est assurée par les professeurs Laurent Cappelletti, Larry Bensimhon et Bénédicte Grall de l'EPN10.



La troisième recouvre trois certificats dans le domaine de la prévention et de la gestion des risques sanitaires dans la perspective d'un processus de validation partielle du parcours d'ingénieur " Prévention et gestion des risques " du Cnam assurés par les enseignants Mounia Hocine et Kamel Bahri de l'EPN7.





Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et l'École des Hautes Études en Assurance (EHEA) d'Alger ont signé, le lundi 14 septembre 2020, les conventions pour le déploiement de trois formations diplômantes, deux masters et un parcours Ingénieur du Cnam. Les trois formations déployées, placées sous la responsabilité scientifique et pédagogique du Cnam, sont mises en œuvre en coordination étroite entre les équipes pédagogiques des deux établissements.