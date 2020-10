Le Commerce du Bois : Hausse significative des exportations européennes de bois résineux sur les dix dernières années

23.10.2020

Les exportateurs européens de bois d'œuvre ont augmenté leurs ventes à l'étranger de 30 à 45 % au cours des dix dernières années dont l'Asie qui a reçu un cinquième des exportations totales en 2020, selon le Wood Resource Quarterly.

Les scieries de plusieurs pays européens exportent depuis longtemps de gros volumes de bois d'œuvre résineux en dehors de leur marché intérieur. Historiquement, la plupart des expéditions étaient destinées aux pays voisins du continent, et seulement 20 % environ étaient expédiées à l'étranger, au Moyen-Orient/Afrique du Nord (MENA), aux États-Unis et au Japon. En 2020, cette part est passée à 45 %, avec une augmentation des expéditions vers la Chine.



L'augmentation de ces exportations peut s'expliquer par la capacité de production, en constante augmentation, ainsi que par l'évolution du marché, marquée par une certaine stabilité de la demande européenne alors que la ressource disponible est restée abondante notamment en Europe du Nord et Europe centrale alors qu'elle était en tension dans les autres régions consommatrices.

Les quatre plus grands producteurs et exportateurs de bois d'œuvre en Europe sont la Suède, la Finlande, l'Allemagne et l'Autriche. Ensemble, ils ont produit un peu plus de 56 % de la production totale de bois d'œuvre de l'Europe en 2019, et les expéditions internationales de ces pays ont représenté environ deux tiers du volume total des exportations du continent. Au cours de la dernière décennie, ces pays ont augmenté leurs exportations d'environ 20 % pour atteindre un volume estimé à 36 millions de m3 en 2020, selon le Wood Resource Quarterly. Les accroissements de vente ont été réalisées sur les marchés étrangers, principalement la Chine et les États-Unis, mais aussi sur plusieurs marchés plus petits en Asie, notamment l'Inde, la Corée du Sud, Taïwan, le Vietnam et l'Australie. En 2020, plus de 65 % des exportations finlandaises de bois d'œuvre sont destinées vers des marchés hors d'Europe.