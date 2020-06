Le Commerce du Bois : L'Europe devient le deuxième fournisseur de bois résineux de la Chine

05.06.2020

Selon les chiffres de la société d'analyse Woodstat, l'Europe devient le deuxième fournisseur de la Chine avec un volume de 4 541 000 m3de bois d'œuvre résineux exportés en 2019. La Russie conserve quant à elle sa place en tant que premier fournisseur de la Chine en stabilisant sa part de marché autour de 60% soit 16 076 000 m3 de bois d'œuvre résineux exportés.

La Chine a importé environ 1,88 million de m³ de bois d'œuvre en décembre (-5% par rapport à 2018), selon les chiffres des douanes chinoises. L'importation s'est élevée à 27,1 millions de m³ en 2019 (+11% par rapport à 2018). Depuis que la Chine a commencé à importer du bois d'œuvre résineux en plus petits volumes il y a plus de 10 ans, la Russie et le Canada ont complètement dominé le marché chinois. L'année 2019 marque un tournant pour les exportations européennes à destination de la Chine avec un passage de 2,8M m3 en 2018 à plus de 4,5 M de m3 en 2019, soit une augmentation de 60% en un an.