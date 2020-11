Le Commerce du Bois : La nomenclature douanière et les taux de douane au 1er janvier 2021

20.11.2020

Comme tous les ans, Le Commerce du Bois vous présente la nomenclature douanière qui s'imposera à tous les opérateurs économiques à partir du 1er janvier 2021. Publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne L 361 du 30 octobre 2020, elle est la base de toute déclaration de marchandises à l'importation ou l'exportation.

C'est un outil indispensable pour classer les marchandises lorsqu'elles sont déclarées aux autorités douanières dans l'Union Européenne. La position que l'on indique dans la déclaration d'import/export permet de déterminer le taux de douane et le traitement des marchandises. La nomenclature combinée est également utilisée afin de réaliser des statistiques sur le commerce intra Union Européenne. Les nouveaux numéros de codes sont précédés d'un astérisque et les codes utilisés l'année précédente, mais avec un contenu différent, d'un carré.

www.douane.gouv.frou encore www.data.gouv.fr Vous retrouverez en téléchargement ci-dessous l'intégralité du chapitre 44 concernant les produits bois, charbons de bois et ouvrages en bois. LCB attire votre attention sur les éventuels changements qui pourraient intervenir en cours d'année. Pour cette raison, seuls les sites officiels de l'administration font foi :ou encore

Notes importantes :

Au sens du présent chapitre, on entend par «bois dits 'densifiés'», le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.



Pour l'application des nos 4414 à 4421, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits «densifiés» sont assimilés aux articles correspondants en bois.



Les produits des nos 4410, 4411 ou 4412 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du no 4409, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions.



Le no 4417 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la note 1 du chapitre 82.



Sauf dispositions contraires, le terme «bois», dans un libellé de position du présent chapitre, s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse.