Le Commerce du Bois : La rénovation énergétique des bâtiments au cœur du plan de relance

04.09.2020

Dévoilé ce 3 septembre, le plan de relance du Gouvernement a accordé une place de choix au secteur de la construction. En difficulté depuis la période de confinement, des choix forts ont été amorcés, pour relancer la filière. 6,7 milliards seront alloués à la rénovation énergétique des bâtiments, dont 2 milliards dédiés aux ménages, dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov', qui viennent s'ajouter aux 800 000 millions d'euros déjà alloués chaque année. À compter du 1er janvier 2021, tous les ménages pourront ainsi bénéficier de la prime de rénovation MaPrimeRénov'. Auparavant réservée aux foyers les plus modestes, elle s'étendra à l'ensemble des ménages.

Dorénavant, l'ensemble des ménages pourra bénéficier de cette subvention, quels que soient leurs revenus pendant toute la durée d'application du plan de relance (2021-2022). Tous les travaux faisant l'objet d'un devis signé à compter du 1er octobre 2020 seront éligibles à l'aide. Les ménages les plus modestes bénéficieront d'une aide supplémentaire en fonction des paliers. Le montant alloué dépendra du type de travaux et du revenu du bénéficiaire. Jusqu'à maintenant exclus, les bailleurs et les copropriétés pourront également profiter du dispositif. Le détail des barèmes et travaux éligibles sera précisé courant octobre.

Dans le but de soutenir en premier lieu les logements les plus énergivores, notamment les passoires thermiques, un bonus sera appliqué si les travaux permettent à une maison individuelle de sortir de ce statut. Quant à l'aide aux ménages intermédiaires et supérieurs, elle sera conditionnée à un bouquet de travaux (une rénovation globale). Des bonifications supplémentaires seront accordées sous condition que les travaux permettent sensiblement de réduire la consommation d'énergie.

Le secteur du public se voit attribuer 4 milliards d'euros pour la rénovation de bâtiments publics (école, université, etc.)