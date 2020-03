Le Commerce du Bois : Nous souhaitons la bienvenue à Alessandra qui a rejoint notre équipe ce lundi au poste de Responsable Marché et Prospective

12.03.2020

Parmi l'ensemble de ses missions, Alessandra sera en charge du suivi et de l'analyse des marchés internationaux, de la création de module de e-learning à destination des commerciaux et des relations avec les prescripteurs et grands donneurs d'ordre pour promouvoir l'usage des produits bois.

Diplômée de sciences politiques et d'AgroParisTech, Alessandra a une connaissance solide des enjeux environnementaux tant sur le plan politique que technique. Influencée par Laurent Mermet (chercheur spécialiste en concertation et environnement), elle s'est spécialisée en stratégie environnementale et en négociation.

Suite aux 4 années passées à la Direction Industrielle et Ingénierie de SNCF Réseau, Alessandra a largement contribué à la création et au développement de la filière bois responsable à SNCF;et plus spécifiquement à de la prescription de produits bois (traverse ferroviaire, plancher, mur acoustique, aménagement de gare...).

Passionnée de randonnée et de voyage, nous souhaitons à Alessandra pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.