Le Commerce du Bois : Publication d'un rapport de la Cour des comptes sur la structuration de la filière forêt-bois

12.06.2020

La Cour des comptes (CDC) a publié un nouveau rapport relatif à la filière forêt-bois diffusé le 25 mai à la suite d'une demande du Parlement formulée le 11 juillet 2019 dans une lettre du président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Dans ce document de 151 pages, la Cour des comptes réalise un état des lieux de la situation économique de la filière. La filière forêt-bois représente 60 Md€ et 440 000 emplois en France. Le manque d'articulation entre l'offre et la demande de bois se traduit par un déficit commercial important et croissant, de l'ordre de 7 Md€.

La CDC pointe les difficultés rencontrées par la filière forêt-bois depuis de nombreuses années. « Cette crise révèle un manque d'intégration entre l'amont et l'aval, entre l'offre et la demande de bois » écrit la CDC. Entre un manque d'investissement chronique et une compétitivité en berne, l'industrie de première transformation du bois est insuffisamment adaptée à son marché, ce qui contraint l'industrie de deuxième transformation à importer des sciages et des bois élaborés. Une large partie du déficit est liée aux secteurs de la construction, du papier-carton et de l'ameublement, dont la production a chuté en France depuis vingt ans.

À ce contexte de crise s'ajoutent les enjeux liés au réchauffement climatique et aux engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La prolifération de grand gibier est également un facteur à prendre en compte. Cerfs et chevreuils par exemple, dont le nombre a décuplé depuis quarante ans, mangent les jeunes pousses d'arbres et écorcent l'enveloppe de ceux qui ont pu grandir.

La Cour des comptes pointe par ailleurs la faiblesse du pilotage interministériel de la politique de soutien à l'intention de la forêt et du bois. En 2014, ce point avait déjà été soulevé lors de ses travaux, sans grandes améliorations. 'La filière ne mène aucune action collective au niveau européen, contrairement à la plupart des autres filières', regrette encore la Cour qui note cependant 'des progrès' comme le comité stratégique de la filière forêt bois qui promeut des projets fédérant la filière, telle que la veille économique mutualisée, mise en œuvre depuis décembre 2019.

Dans le but d'accompagner la filière, la Cour des comptes a proposé deux grands axes d'amélioration : la préservation de la ressource forestière et le soutien aux industries de transformation du bois et la promotion d'une politique de filière cohérente.

L'ensemble de ses recommandations a pour objectif de permettre à la filière de répondre aux enjeux économiques, environnementaux et climatiques, qui selon la Cour des comptes n'ont « pour l'heure pas fait l'objet de réponses à la hauteur des objectifs. »

Télécharger le rapport de la Cour des Comptes