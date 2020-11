Le Commerce du Bois : Webinaires de la Timber Trade Federation relatifs à l'impact du Brexit sur le marché du bois au Royaume-Uni

20.11.2020

La Timber Trade Federation ( Fédération Britannique du Bois) organise deux webinaires relatifs au Brexit les 24 et 25 novembre prochains. Ces deux réunions intitulées respectivement : 'Brexit and the timber supply chain' et 'Supplying the UK Timber Industry' auront pour objectif d'aider à mieux comprendre les flux de bois entre le Royaume-uni et l'Union Européenne, ainsi que l'impact du Brexit sur la réglementation et les opérations, mais aussi, de se préparer à vendre dans la chaîne d'approvisionnement en bois post-Brexit.

A propos du webinaire 'Brexit and the timber supply chain' du mardi 24 novembre 2020 de 15h00 à 17h00 :

Préparez votre entreprise pour le 1er janvier 2021, date de la fin de la période de transition du Brexit grâce à ce webinaire qui vous mettra en contact avec les principaux experts du secteur du bois et de la construction. IMPACT RÉGLEMENTAIRE [45min]

Focus : Les étapes pratiques de l'évolution de la circulation du bois d'un point de vue réglementaire à partir du 1er janvier 2021, y compris l'introduction des procédures douanières, de la TVA, du tarif mondial britannique, de l'Irlande du Nord et de la diligence raisonnée. Intervenants :

- Timber Trade Federation, Nick Boulton (Responsable technique et commercial)

Deanne Hughes (responsable de l'équipe chargée de l'application et de la conformité environnementales) - Bureau de la sécurité des produits et des normes (Office for Product Safety and Standards),(responsable de l'équipe chargée de l'application et de la conformité environnementales) IMPACT OPÉRATIONNEL [30min]

Focus : L'impact opérationnel sur la circulation des marchandises que connaîtront les importateurs de bois à partir du 1er janvier 2021. Examen des questions logistiques qui peuvent se poser dans la chaîne d'approvisionnement en bois et des mesures mises en place pour les gérer. Intervenant :



Dafydd Williams (Responsable de la politique, des communications et du développement économique) - Ports Britanniques associés (Associated British Ports - Humber),(Responsable de la politique, des communications et du développement économique) L'IMPACT SUR LE MARCHÉ [30min]

Focus sur les perspectives économiques résultant du Brexit et sur la manière dont elles affecteront probablement l'industrie de la construction, qui est largement alignée sur le PIB. Intervenant :

- Association des produits de construction, Noble Francis (Directeur économique) DISCUSSION [15min]

Ce temps permettra de poser des questions aux intervenants et de faciliter l'ouverture d'une discussion durant le dernier mois avant que le Royaume-Uni ne quitte les marchés uniques et l'union douanière de l'UE.



--------------------------------------------------------------

A propos du webinaire 'Supplying the UK Timber Industry' du mercredi 25 novembre 2020 de 14h00 à 15h30 :

Apprenez les étapes pratiques de l'évolution de la circulation du bois d'un point de vue réglementaire à partir du 1er janvier 2021, avec des intervenants qui vous donneront un aperçu général des changements, y compris les questions qui pourraient se poser l'année prochaine en ce qui concerne le marquage CE. Abordez plus en détail ce que les entreprises britanniques pourraient demander du point de vue de la diligence raisonnée, en s'appuyant sur des études de cas du Royaume-Uni et de l'UE sur la façon dont elles se préparent à ce changement.

Intervenants :

- Timber Trade Federation, Nick Boulton (responsable technique et commercial)

- Bureau de la sécurité des produits et des normes, Deanne Hughes (responsable de l'équipe chargée de l'application et de la conformité environnementales)

- Fédération britannique des palettes de bois et des emballages TIMCON, John Dye (Président)

- Société Binderholz, Mark Probert (Directeur britannique)