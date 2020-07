Le Commerce du Bois : budget alloué au dispositif Ma prime rénov' revu à la hausse

10.07.2020

Le 2 juillet 2020, les députés ont validé un amendement proposé par le Gouvernement visant à augmenter les crédits alloués au dispositif Ma prime Rénov'. Il s'agit d'une aide permettant aux ménages de réaliser des rénovations énergétique de leurs logements. Cet amendement permettra ainsi au programme de bénéficier de 100 millions d'euros supplémentaires portant l'enveloppe totale pour l'année 2020 à 490 millions d'euros.

Proposée depuis Janvier 2020, Ma Prime Rénov' regroupe le Crédit d'Impôt Transition Énergétique et l'aide ANAH habiter Mieux Agilité. Elle est proposée aux ménages les plus modestes puis sera ensuite disponible en 2021 aux autres ménages souhaitant effectuer des travaux de rénovation tels que les travaux d'isolation, de chauffage et de ventilation. Contrairement au programme précédent, l'idée du nouveau dispositif est de rendre l'aide beaucoup plus attirante en permettant aux ménages de récupérer rapidement de l'argent au lieu d'attendre des mois après la réalisation des travaux.

Pour en bénéficier, les travaux doivent être effectués par une entreprise labellisée RGE (reconnues garantes pour l'environnement). Le montant de la prime peut aller jusqu'à 20 000€ en fonction des matériaux et des équipements éligibles. A la mi-juin, le dispositif a généré 47 000 dossiers alors que l'objectif initial de primes à accorder était de 200 000.