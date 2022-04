Le Congo commence à vacciner contre Ebola, selon l'OMS

DAKAR (Reuters) - La République démocratique du Congo a lancé une campagne de vaccination contre le virus Ebola afin d'endiguer une épidémie dans la ville de Mbandaka, au nord-ouest du pays, a annoncé mercredi L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé.

Deux personnes sont décédées dans cette ville de plus d'un million d'habitants où les habitants vivent à proximité des liaisons routières, maritimes et aériennes avec la capitale Kinshasa.

Le premier décès est survenu le 21 avril et le deuxième mardi, marquant ainsi la 14e épidémie d'Ebola dans ce pays d'Afrique centrale.

Environ 200 doses du vaccin rVSV-ZEBOV contre le virus Ebola ont été expédiées à Mbandaka depuis la ville de Goma, dans l'est du pays, et d'autres seront livrées dans les prochains jours, a indiqué l'OMS dans un communiqué.

On compte pour l'instant 233 cas contacts faisant l'objet d'un suivi, et trois équipes de vaccination sont sur le terrain afin de joindre les personnes à haut risque, selon le communiqué.

"Avec des vaccins efficaces à portée de main et l'expérience des agents de santé de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre Ebola, nous pouvons rapidement changer le cours de cette épidémie pour le meilleur", a déclaré la directrice de l'OMS en Afrique, Matshidiso Moeti, dans le communiqué.

Le pays a déjà connu 13 épidémies d'Ebola, dont une en 2018-2020 dans l'est qui a tué près de 2.300 personnes -- le deuxième bilan le plus lourd enregistré dans l'histoire du virus -- et une plus récente qui s'est terminée en décembre, dans l'est également, et a fait six morts.

Les tests génétiques ont montré que l'épidémie actuelle trouvait son origine dans des animaux infectés.

(Reportage de Sofia Christensen ; version française Dina Kartit, édité par Jean-Michel Bélot)