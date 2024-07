Les forces de maintien de la paix de l'ONU ont peu de chances de se retirer du Nord-Kivu, région du Congo déchirée par le conflit, tant que les troupes rwandaises resteront présentes dans la province orientale, a déclaré samedi le ministre congolais des affaires étrangères.

Le Nord-Kivu est aux prises avec une insurrection de deux ans menée par la milice M23, soutenue par le Rwanda, qui a déplacé plus d'un million de personnes. Un rapport de l'ONU a indiqué cette semaine que 3 000 à 4 000 soldats rwandais combattaient l'armée congolaise en exerçant un "contrôle de facto" sur les opérations du M23.

Dans le passé, le Rwanda a nié les allégations du Congo et des puissances occidentales selon lesquelles il soutient le M23 en lui fournissant des troupes et des armes.

Mardi, le gouvernement congolais a déclaré que les conditions n'étaient pas réunies pour que la mission de l'ONU quitte la province, et la ministre des affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a déclaré que le retrait - tout en restant une priorité - devrait avoir lieu de manière ordonnée lorsque les conditions le permettront.

"La situation actuelle, avec la présence des troupes rwandaises et l'agression du Rwanda, fait qu'il est très difficile d'envisager une telle situation pour le moment", a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à l'agence Reuters.

"Nous suivons donc l'évolution du contexte afin de trouver le moment le plus approprié pour entamer ce processus.

Bintou Keita, chef de la mission de l'ONU connue sous le nom de MONUSCO, a déclaré qu'il n'y avait pas de calendrier pour le retrait, qui a été demandé par le président congolais Félix Tshisekedi en septembre dernier.

Dans une première phase, les soldats de la paix ont achevé leur départ de la province du Sud-Kivu en juin.

Le retrait complet de la MONUSCO, qui a pris la relève d'une précédente opération de maintien de la paix des Nations unies en 2010 et compte actuellement environ 10 800 soldats, va remodeler les opérations de sécurité dans l'est du Congo, riche en minerais, où de nombreux groupes armés se disputent le territoire et les ressources.

M. Wagner a indiqué que les efforts déployés par le Congo pour sensibiliser la communauté internationale à l'implication du Rwanda dans le conflit du M23 commençaient à porter leurs fruits, et il a exprimé l'espoir que des sanctions ciblées seraient imposées à la suite de ces efforts.

"Nos publics sont de plus en plus conscients du fait que le Rwanda est peut-être un gardien de la paix dans certains pays, mais qu'il est un belliciste dans la région des Grands Lacs", a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne la pression internationale, elle a ajouté que "ce n'est pas une question de personnes, c'est une question de décideurs qui doivent être tenus pour responsables. Et c'est ce que nous demandons lorsque nous parlons de sanctions".

Les combats dans la province du Nord-Kivu ont chassé plus de 1,7 million de personnes de leurs foyers, portant le nombre total de Congolais déplacés par de multiples conflits à un chiffre record de 7,2 millions, selon les estimations de l'ONU.