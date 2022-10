Le Congo dévoile les offres de neuf sociétés pour les blocs de gaz du lac Kivu

Les offres provenaient toutes de sociétés privées américaines et congolaises, dont Winds Exploration and Production et Symbion Power.

Le ministère congolais des hydrocarbures a déclaré qu'il visait à faire signer des contrats de partage de production d'ici la fin du mois d'octobre.

La vente aux enchères des trois blocs de gaz dans l'est du pays fait partie d'un cycle d'octroi de licences qui comprenait 27 blocs pétroliers terrestres, dont certains dans les zones de forêt tropicale du Congo.

Le ministre des hydrocarbures a appelé les soumissionnaires pour les blocs pétroliers à exprimer leur intérêt avant le 29 janvier 2023.

La vente aux enchères a suscité des inquiétudes car elle pourrait ouvrir des parties de la deuxième plus grande forêt tropicale du monde et des tourbières à des forages qui pourraient libérer de grandes quantités de carbone dans l'atmosphère, mettant ainsi en péril les objectifs climatiques visant à maîtriser le réchauffement de la planète.

Le Congo a rejeté les appels à retirer certains des blocs de la vente aux enchères, affirmant que toute exploration et production respectera l'environnement, et qu'il devait exploiter ses ressources.

Le Congo espère imiter le Rwanda voisin et utiliser les vastes quantités de gaz méthane accumulées sous le lac pour produire de l'électricité et éviter les explosions mortelles.

Le ministère des hydrocarbures a ajouté que le gaz méthane du lac pourrait être utilisé dans la fabrication d'engrais chimiques pour l'agriculture, comme source de chaleur pour les cimenteries, comme gaz domestique pour la cuisine et comme carburant pour le transport.