Le Congo enregistre les électeurs dans une province orientale instable

Certaines parties de la province du Nord-Kivu sont occupées par le groupe rebelle M23, une milice dirigée par des Tutsis qui affronte l'armée congolaise depuis près d'un an. Plus de 500 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers en raison des combats.

"Nous sommes confiants que même ces Congolais auront le droit de s'inscrire", a déclaré Paul Mohindo, rapporteur adjoint de la commission électorale congolaise, qui a fait le voyage depuis Kinshasa pour organiser le lancement de l'inscription jeudi.

Le Congo doit organiser des élections législatives et présidentielles le 20 décembre.

Le Nord-Kivu fait partie de la dernière zone d'inscription lancée par la commission électorale, avec six autres provinces de l'est du pays. L'inscription des électeurs a commencé en décembre dans les autres endroits et devrait durer encore un mois.

Des équipements et des agents sont déjà sur le terrain à Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, et seront bientôt déployés dans d'autres villes et camps de personnes déplacées, a-t-il précisé. Près de cinq millions d'électeurs devraient s'inscrire dans la province.

Certaines personnes ont déclaré qu'elles préféraient voter dans leur ville natale.

"La meilleure chose à faire est que le gouvernement nous ramène chez nous et nous inscrive ensuite", a déclaré Odette Zaninga, qui a déménagé dans un camp de déplacés près de Goma il y a quatre mois avec ses huit enfants, après avoir fui leur maison dans le village de Rugari.

Des négociations sont en cours, notamment au niveau de la Communauté d'Afrique de l'Est, pour obtenir le retrait du M23 des zones occupées. Mais les accords précédents de retrait n'ont pas été respectés.

"Si l'enregistrement n'est pas fait, il y aura un problème avec le caractère universel de l'élection présidentielle (et) la répartition des sièges à l'assemblée", a déclaré Patrick Ngoyi, coordinateur national de la Synergie des missions d'observation citoyenne des élections(SYMOCEL), l'une des principales plateformes de la société civile qui surveille les élections au Congo.