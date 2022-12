Le Congo va publier l'accord minier de Gertler - ministère des finances

L'accord, qui devait être publié vendredi dernier, est maintenant attendu vers 10h00, heure de Kinshasa (0900 GMT).

Un échec de la publication de l'accord pourrait entraver la troisième révision par le Fonds monétaire international (FMI) de son programme de réforme financière et de gouvernance pour le Congo, qui, s'il est approuvé plus tard ce mois-ci, permettra de débloquer 200 millions de dollars supplémentaires en soutien budgétaire pour le pays d'Afrique centrale.

Le Trésor américain a imposé des sanctions à Gertler et à plus de 30 de ses entreprises en décembre 2017 et en juin 2018, l'accusant de tirer parti de son amitié avec l'ancien président du Congo Joseph Kabila pour décrocher des contrats miniers lucratifs.

Gertler a nié tout acte répréhensible.

En février, la présidence du Congo a annoncé un accord à l'amiable avec Ventora Development de Gertler pour mettre fin à son différend concernant de précieux contrats miniers et pétroliers. Ventora rendra le contrôle des actifs à l'État, a déclaré la présidence, sans donner de détails sur l'accord.

"Les autorités se sont engagées dans leur programme économique soutenu par le FMI, et conformément aux normes de l'ITIE (Initiative pour la transparence dans les industries extractives), à publier tous les nouveaux contrats miniers", a déclaré à Reuters Gabriel Leost, représentant du FMI pour le Congo.

"Cet engagement s'applique à tous les contrats, y compris les contrats renégociés, car ils impliquent des mouvements d'actifs... qui ont et auront des impacts sur la position financière du gouvernement et sur les recettes publiques."

La publication de l'accord a été retardée parce que le gouvernement devait tenir compte des préoccupations des États-Unis, compte tenu des sanctions, a déclaré à Reuters un responsable du ministère des Finances.

"Le pays n'a aucun intérêt à interrompre le programme avec le FMI", a déclaré le fonctionnaire, refusant d'être nommé.