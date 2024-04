Les efforts visant à forcer le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, à vendre l'application de médias sociaux sous peine d'interdiction aux États-Unis ont gagné du terrain au Congrès jeudi, la Chambre des représentants ayant fixé un vote à samedi et un démocrate clé du Sénat ayant exprimé son soutien à la démarche.

La Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, a inclus la mesure dans un vaste paquet législatif de 95 milliards de dollars qui fournirait une aide à des alliés tels que l'Ukraine et Israël, ce qui constitue une avancée majeure dans le cadre d'une campagne menée depuis des mois à Washington.

Le nouveau projet de loi, qui donnerait à ByteDance un an pour vendre l'application de vidéos courtes, a obtenu le soutien de la présidente de la commission du commerce du Sénat américain, Maria Cantwell, dont l'appui augmente considérablement les chances que la mesure devienne une loi.

Le projet de loi précédent, adopté le mois dernier par la Chambre des représentants avec un fort soutien bipartisan, n'aurait accordé à ByteDance qu'une période de six mois pour la vente.

De nombreux législateurs et l'administration du président Joe Biden estiment que TikTok pose des risques pour la sécurité nationale, car la Chine pourrait obliger l'entreprise à partager les données de ses 170 millions d'utilisateurs américains, alors que TikTok insiste sur le fait qu'elle n'a jamais partagé de données américaines et qu'elle ne le fera jamais.

Mme Cantwell s'était montrée tiède à l'égard du projet de loi initial, mais elle a exprimé son soutien sans réserve à la version proposée dans le cadre d'un paquet négocié par le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson.

"Je suis très heureuse que le président Johnson et les leaders de la Chambre des représentants aient intégré ma recommandation d'étendre la période de désinvestissement de Byte Dance de six mois à un an", a déclaré Mme Cantwell dans un communiqué. "L'allongement de la période de cession est nécessaire pour permettre à un nouvel acheteur de disposer de suffisamment de temps pour conclure un accord. Je soutiens cette mise à jour de la législation".

Dans un communiqué, un porte-parole de TikTok a déclaré qu'il était "regrettable que la Chambre des représentants utilise la couverture d'une aide étrangère et humanitaire importante" pour faire passer le projet de loi.

L'entreprise a déclaré que les limites imposées à l'application violeraient le droit des utilisateurs à la liberté d'expression, protégé par le premier amendement de la Constitution des États-Unis, et affecteraient 7 millions d'entreprises américaines qui, selon elle, utilisent l'application.

Lors d'une interview accordée à Reuters en mars, Mme Cantwell a déclaré qu'elle souhaitait une législation qui réponde aux préoccupations générales concernant les applications étrangères et qui tienne la route devant les tribunaux, ajoutant qu'elle voulait "l'outil le plus puissant possible, et nous voulons que ce soit l'outil le plus robuste que nous puissions obtenir". (Reportage de Moira Warburton à Washington, édition de Scott Malone et Matthew Lewis)