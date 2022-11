Le Congrès américain est divisé sur la question de la permanence de l'heure d'été.

En mars, le Sénat a voté pour mettre un terme l'année prochaine au changement d'heure bi-annuel, qui, selon ses partisans, entraînera des après-midi plus lumineux et une plus grande activité économique.

Le représentant américain Frank Pallone, qui préside la commission de l'énergie et du commerce compétente en la matière, a déclaré dans une déclaration à Reuters que la Chambre essaie toujours de trouver comment aller de l'avant.

"Nous n'avons pas encore réussi à trouver un consensus à la Chambre sur ce sujet. Il existe une grande variété d'opinions sur la question de savoir s'il faut maintenir le statu quo, passer à une heure permanente, et si oui, quelle heure cela devrait être", a déclaré Pallone, un démocrate, ajoutant que les opinions se répartissent par région, et non par parti.

Les assistants législatifs ont déclaré à Reuters qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le Congrès parvienne à un accord avant la fin de l'année. Les partisans au Sénat devraient réintroduire le projet de loi l'année prochaine s'il n'est pas approuvé d'ici la fin de l'année.

L'heure d'été est en vigueur dans presque tous les États-Unis depuis les années 1960. L'heure d'été a été utilisée toute l'année pendant la Seconde Guerre mondiale et adoptée à nouveau en 1973 dans le but de réduire la consommation d'énergie en raison d'un embargo pétrolier, puis abrogée un an plus tard.

"Nous ne voulons pas faire un changement hâtif pour ensuite le voir annulé plusieurs années plus tard après que l'opinion publique se soit retournée contre lui - ce qui est exactement ce qui s'est passé au début des années 1970", a déclaré M. Pallone.

Le dimanche 6 novembre à 2 heures EDT (0600 GMT), les États-Unis reprendront l'heure normale.

M. Pallone a déjà déclaré qu'il était favorable à la fin du changement d'heure, mais qu'il n'avait pas encore décidé s'il allait soutenir l'heure d'été ou l'heure normale comme choix permanent.

Les partisans affirment également que si elle est approuvée, la loi dite Sunshine Protection Act permettrait aux enfants de jouer dehors plus tard, et réduirait la dépression saisonnière. Elle permettrait également d'éviter une légère hausse des accidents de voiture qui se produisent généralement lors des changements d'heure - notamment les accidents avec des cerfs.

Ils font également référence à des études suggérant une légère augmentation des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux peu après le changement d'heure et soutiennent que la mesure pourrait aider les entreprises comme les terrains de golf à attirer plus de clients en soirée.

Les détracteurs, dont la National Association of Convenience Stores, affirment que cette mesure obligera de nombreux enfants à marcher jusqu'à l'école dans l'obscurité pendant l'hiver, car elle retarderait le lever du soleil d'une heure dans certains endroits.

Dimanche, le Mexique a reculé ses horloges une dernière fois après l'adoption d'une loi la semaine dernière visant à abolir l'heure d'été. Certaines villes du nord du pays continueront toutefois à pratiquer le changement d'heure au printemps, probablement en raison de leurs liens avec les villes américaines de l'autre côté de la frontière.

Cette décision, souhaitée depuis longtemps par le président Andres Manuel Lopez Obrador, s'appuie sur le soutien des électeurs ainsi que sur les économies d'énergie négligeables et les effets négatifs du changement d'heure sur la santé, selon les responsables.

La Maison Blanche a refusé de dire plus tôt cette année si Biden est favorable à ce que l'heure d'été devienne permanente.

Depuis 2015, une trentaine d'États ont présenté ou adopté des lois visant à mettre fin au changement d'horloge deux fois par an, certains États proposant de le faire uniquement si les États voisins font de même.

Le projet de loi permettrait à l'Arizona et à Hawaï, qui n'observent pas l'heure d'été, de rester à l'heure normale ainsi que les Samoa américaines, Guam, les îles Mariannes du Nord, Porto Rico et les îles Vierges américaines.