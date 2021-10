Le Congrès américain permet aux marchés mondiaux de rebondir

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers remontaient la pente jeudi matin, soulagés grâce à un début de solution sur le relèvement du plafond de la dette américaine.

L'Europe évoluait dans le vert vers 08H40 GMT, de Paris (+1,18%), à Londres (+0,79%), en passant par Milan (+0,72%).

La place de Francfort prenait également 1,18%, malgré l'annonce d'une chute de 4% en août de la production industrielle en Allemagne, freinée par la pénurie de composants.

En Asie, Tokyo a gagné 0,54% après huit séances consécutives de baisse et Hong Kong a bondi de 3,07%.

L'accalmie a commencé la veille à Wall Street où les investisseurs ont été satisfaits d'un report à décembre de la question du plafond de la dette américaine.

Le chef des sénateurs républicains a offert mercredi aux démocrates de les laisser finalement, après plusieurs blocages, voter au plus vite pour relever le plafond de la dette, mais seulement jusqu'en décembre.

Cette proposition est en passe d'être acceptée puisque que le chef démocrate du Sénat américain a dit espérer parvenir à un accord jeudi matin pour éviter un défaut de paiement potentiellement catastrophique des Etats-Unis.

"Ce n'est clairement pas un blanc-seing offert par les républicains, qui rechignent à relever le plafond dans le but de bloquer les plans d'investissement de l'administration Biden", estime Tangi Le Liboux, stratégiste chez le courtier Aurel BGC.

"Mais à une grosse dizaine de jours d'un défaut potentiel des Etats-Unis, cette solution aurait le mérite d'acheter un peu de temps", ajoute-t-il.

La décision de Joe Biden et de Xi Jinping de tenir une réunion virtuelle a également donné un coup de fouet aux marchés, notamment en Asie, qui luttent contre une série de problèmes, parmi lesquels l'inflation galopante, un resserrement attendu de la politique monétaire et une crise énergétique croissante.

Mercredi, le prix du gaz a encore atteint des sommets au cours de la journée avant un retour au calme. Jeudi, le cours européen de référence évoluait en petite baisse par rapport à la clôture de la veille.

En attendant les chiffres de l'emploi américain de vendredi, scrutés par la banque centrale des Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.

Le bitcoin au plus haut

Le cours du bitcoin faisait une pause (-0,80%) à 54.470 dollars, après avoir atteint dans la nuit 55.607 dollars, son plus haut niveau depuis près de cinq mois. Le marché reprend goût pour la première cryptomonnaie à l'heure où les régulateurs américains se montrent un peu plus cléments envers le secteur.

L'automobile recherchée

BMW (+1,75% à 83,07 euros) a vendu 12% d'automobiles en moins de juillet à septembre, en comparaison sur un an, mais reste sur un cumul annuel en hausse de près de 18%.

Les autres valeurs automobiles sont également recherchées. A Francfort, Daimler (+2,20% à 77,23 euros) roulait en tête du Dax et Volkswagen prenait 1,32% à 189,06 euros.

A Paris, Renault montait de 1,58% à 30,49 euros et Stellantis de 1,61% à 6,24 euros.

Shell touché par la tempête Ida

Le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell (-1,30% à 1.641,60 pence) a annoncé que la tempête Ida, qui a frappé fin août la Louisiane, puis le Nord-Est des Etats-Unis, aura un impact de 400 millions de dollars sur ses bénéfices.

Gain de cause pour Ryanair

A la Bourse de Dublin Ryanair prenait 0,95% à 17,07 pence. L'autorité britannique de la concurrence a estimé qu'au regard de la pandémie et de circonstances exceptionnelles, la compagnie à bas coûts irlandaise était dans son droit d'imposer des avoirs et non de rembourser les voyages qui étaient programmés pendant les périodes de restrictions sanitaires.

Du côté du pétrole et de l'euro

Vers 08H35 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre baissait de 1,63% à 79,78 dollars.

A New York, le baril de WTI américain pour livraison en novembre perdait 2,97%, à 75,12 dollars.

L'euro était quasi stable (+0,05%) face au billet vert à 1,1563 dollar.

afp/ck