Le Congrès américain prévoit un examen complet des incidents liés aux ballons espions chinois, selon Schumer

Notant que les responsables américains ont déclaré que des ballons espions chinois ont été identifiés au-dessus des États-Unis pendant l'administration de l'ancien président Donald Trump, Schumer a déclaré que la question transcendait toute administration ou parti politique.

"Le Congrès va procéder à un examen bipartisan minutieux de ces différents incidents et chercher également à savoir pourquoi les autorités américaines n'ont pas trouvé ces ballons de surveillance chinois plus tôt", a déclaré le chef de la majorité Chuck Schumer dans des remarques alors que le Sénat commençait ses travaux pour la semaine.

Les responsables américains et canadiens ont déclaré lundi qu'ils n'étaient pas en mesure d'expliquer l'origine de trois objets aériens que l'armée américaine a abattus au cours du week-end, alors que Washington et Pékin ont échangé des accusations sur les ballons de haute altitude.

Ces événements sans précédent ont passionné les Américains et les Canadiens, soulevé des questions de sécurité nationale et suscité l'indignation politique.

Les républicains et certains des collègues démocrates du président Joe Biden au Congrès ont exigé plus d'informations, et ont exprimé leur frustration après les briefings des responsables de l'administration sur le fait que l'on en sait encore si peu sur ces incidents.

"L'administration n'a toujours pas été en mesure de divulguer la moindre information significative sur ce qui a été abattu. Mais qu'est-ce qui se passe ? a demandé le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, dans son discours d'ouverture du Sénat lundi.

Un porte-parole de Schumer a déclaré qu'il y aurait un autre briefing pour chaque membre du Sénat mardi matin. Il y a eu un briefing classifié similaire pour les 100 membres du Sénat, ainsi qu'une session pour l'ensemble de la Chambre des représentants, jeudi.

Pékin nie avoir envoyé un ballon de surveillance, affirmant que l'objet abattu au large des côtes de la Caroline du Sud le 4 février était un engin de recherche civil. La Chine a également accusé les États-Unis de déployer des ballons espions au-dessus de son territoire, ce que Washington dément également.