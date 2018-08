Le Congrès américain rend hommage à John McCain, sans Donald Trump

WASHINGTON, 31 août (Reuters) - Les membres du Congrès américain ont mis vendredi de côté leurs divisions pour rendre hommage à l'ancien sénateur John McCain, décédé le 25 août à l'âge de 81 ans.

Dirigeants républicains et démocrates se sont réunis dans la rotonde du Capitole à Washington, où a été déposé le cercueil du défunt, au troisième des cinq jours de célébrations prévues en Arizona et dans la capitale fédérale pour rendre hommage au héros de la guerre du Viêtnam, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2008 et grand détracteur de Donald Trump.

Ce dernier n'était d'ailleurs pas présent à la cérémonie. Il manquera également la messe prévue samedi à la cathédrale de Washington, où seront présents deux anciens présidents, le démocrate Barack Obama et le républicain George W. Bush.

"Il (McCain) se battait pour sa vision du bien commun. Selon le problème, vous saviez que John serait votre plus fidèle allié ou votre adversaire le plus obstiné", a déclaré le chef de file des républicains au Sénat, Mitch McConnell, qui s'est opposé à McCain sur des dossiers comme la réforme du système de santé.

Le président de la Chambre des représentants, le républicain Paul Ryan, a aussi rappelé qu'il avait parfois été la cible des critiques acerbes de McCain. "C'est l'une des âmes les plus courageuses que notre pays ait jamais produites", a-t-il dit.

Le vice-président Mike Pence, qui a précisé que Donald Trump lui avait demandé de le représenter, a salué un "patriote américain".

Après la cérémonie, le public devait défiler pendant six heures devant le cercueil.

Donald Trump doit se rendre dans la journée dans un de ses golfs privés afin de récolter des fonds pour la campagne des élections de mi-mandat en novembre. (Richard Cowan; Guy Kerivel pour le service français, édité par Tangi Salaün)