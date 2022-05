Le Congrès américain s'achemine vers un projet de loi massif sur la concurrence de la Chine avec des votes sur l'Iran, l'énergie

Bien que les motions ne soient pas contraignantes, elles donnent une idée de ce que les sénateurs aimeraient voir dans le projet de loi final et de ce qui pourrait l'empêcher d'obtenir suffisamment de voix pour devenir une loi.

Dans l'un des 28 votes attendus, le Sénat a voté 86-12 - avec un fort soutien bipartisan - pour une "motion d'instruction" parrainée par le sénateur républicain Ted Cruz demandant un rapport sur les sanctions liées au terrorisme contre l'Iran et affirmant que ces sanctions sont nécessaires pour limiter la coopération entre la Chine et l'Iran.

Si elle devenait loi, la disposition pourrait compliquer les négociations délicates sur l'accord international sur le nucléaire iranien, bien que les responsables occidentaux aient largement perdu l'espoir que le pacte puisse être ressuscité, quatre ans après que l'ancien président républicain Donald Trump l'ait abandonné en 2018.

Une autre, du sénateur républicain John Barrasso, liée à la location fédérale de pétrole et de gaz, a été adoptée par 53-44.

Le Congrès travaille sur une législation sur la concurrence en Chine depuis plus d'un an. Le Sénat a d'abord adopté une version en juin 2021, avec un fort soutien bipartisan. Ce projet de loi de 250 milliards de dollars a été salué comme étant potentiellement l'intervention gouvernementale la plus importante dans le secteur manufacturier depuis des décennies, mais a achoppé à la Chambre des représentants.

La Chambre n'a pas adopté sa version, la "America COMPETES Act of 2022", avant février 2022. Tous les républicains de la chambre, sauf un, ont voté contre.

La loi COMPETES autorise près de 300 milliards de dollars pour la recherche et le développement, dont 52 milliards de dollars pour subventionner la fabrication et la recherche sur les semi-conducteurs.

Les législateurs de la Chambre et du Sénat commenceront leur conférence sur une version finale du COMPETES Act après que le Sénat aura voté les 28 motions d'instruction.

Les assistants du Congrès s'attendaient à ce qu'il faille des mois pour se mettre d'accord sur un projet de loi de compromis.