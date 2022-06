Le Congrès américain s'apprête à augmenter le budget de défense record de Biden

Le vote a ouvert la voie à un budget du Pentagone d'au moins 810 milliards de dollars l'année prochaine après que la commission des services armés du Sénat ait déjà soutenu une augmentation de 45 milliards de dollars dans sa version du projet de loi.

Les deux chambres décideront du niveau ultime lorsqu'elles se réuniront en conférence sur le projet de loi à une date indéterminée.

Le vote en faveur de l'amendement de 37 milliards de dollars à la loi annuelle d'autorisation de la défense nationale (NDAA) a été de 42-17, plus d'une douzaine de démocrates s'étant joints aux républicains en faveur d'une augmentation des dépenses. L'amendement comprenait 2,5 milliards de dollars pour aider à payer la hausse des coûts du carburant, 550 millions de dollars pour l'Ukraine, le financement de cinq navires, huit avions de combat F-18 Super Hornet fabriqués par Boeing Co, cinq avions C-130 Hercules fabriqués par Lockheed Martin Co, et environ 1 milliard de dollars pour quatre unités de missiles Patriot.

Biden a demandé un budget de défense nationale record en temps de paix de 813 milliards de dollars, dont 773 milliards de dollars pour le Pentagone. Environ 40 milliards de dollars du budget de défense nationale de Biden sont réservés à d'autres programmes liés à la sécurité nationale au Federal Bureau of Investigation, au Département de l'énergie et à d'autres agences.

Le budget de Biden demande une augmentation de salaire de 4,6 % pour les troupes et le plus grand budget de recherche et développement de l'histoire, alors que l'agression russe en Ukraine suscite des demandes pour plus de dépenses militaires.

L'année dernière, le NDAA a autorisé 778 milliards de dollars de dépenses de défense, soit 25 milliards de plus que ce que demandait Biden.