Les législateurs retournent au Congrès américain samedi sans avoir trouvé de solution claire à une querelle qui risque de provoquer la fermeture de vastes pans du gouvernement fédéral, des parcs nationaux à la régulation financière, en moins de 18 heures.

Les querelles entre les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants ont poussé les États-Unis au bord de leur quatrième fermeture partielle en dix ans, la Chambre n'ayant pas été en mesure d'adopter une législation qui permettrait au gouvernement de rester ouvert au-delà du 1er octobre, date de début de l'année fiscale.

De l'autre côté du Capitole, le Sénat, contrôlé par les démocrates, doit présenter un projet de loi de financement provisoire, mais le vote final pourrait ne pas intervenir avant plusieurs jours.

Des centaines de milliers d'employés fédéraux manqueront de fonds pour faire leur travail si les deux chambres n'envoient pas un projet de loi de finances au président démocrate Joe Biden pour qu'il le signe d'ici dimanche à 0h01 (0401 GMT).

Les agences fédérales ont déjà élaboré des plans détaillés qui précisent les services qui doivent être maintenus, comme les contrôles dans les aéroports et les patrouilles frontalières, et ceux qui doivent être interrompus, comme la recherche scientifique et l'aide nutritionnelle apportée à 7 millions de mères démunies.

La plupart des quelque 4 millions d'employés du gouvernement ne seront pas payés, qu'ils travaillent ou non.

À Atlanta, les festivités organisées à l'occasion du 99e anniversaire de l'ancien président Jimmy Carter ont été déplacées du dimanche au samedi pour éviter toute perturbation, selon les médias locaux.

Cette impasse survient quelques mois seulement après que le Congrès a mis le gouvernement fédéral au bord du défaut de paiement de sa dette de 31 400 milliards de dollars. Ce drame a suscité des inquiétudes à Wall Street, où l'agence de notation Moody's a averti que cela pourrait nuire à la solvabilité des États-Unis.

Le Congrès adopte généralement des projets de loi de finances provisoires afin de gagner du temps pour négocier la législation détaillée qui fixe le financement des programmes fédéraux.

Cette année, un groupe de républicains a bloqué l'action de la Chambre des représentants en faisant pression pour renforcer l'immigration et réduire les dépenses en deçà des niveaux convenus lors de l'impasse sur le plafond de la dette au printemps dernier.

Vendredi, 21 républicains se sont joints aux démocrates pour rejeter un projet de loi reflétant ces exigences, estimant que la Chambre devait plutôt se concentrer sur l'adoption de projets de loi détaillés sur les dépenses pour l'ensemble de l'année fiscale, même si cela devait entraîner une fermeture à court terme.

Cette décision a suscité la colère d'autres républicains, qui ont estimé qu'ils avaient raté une occasion de faire avancer les politiques conservatrices.

Il y a beaucoup de frustration à l'égard des 21 personnes qui ont choisi de voter "non" à ce qui était un très bon plan", a déclaré vendredi la représentante républicaine Nicole Malliotakis (New York).

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré que la Chambre pourrait tenter de s'appuyer sur les démocrates pour faire adopter un projet de loi provisoire qui maintiendrait le financement à son niveau actuel, même si cela risquait de provoquer une remise en cause de son leadership par les partisans de la ligne dure. Il n'a pas fourni d'autres détails.

Le Sénat doit procéder à un vote de procédure à 13 heures (17 heures GMT) pour prolonger le financement du gouvernement jusqu'au 17 novembre. Il bénéficie d'un large soutien de la part des républicains et des démocrates, mais les nombreux obstacles rencontrés par la chambre signifient qu'un vote sur l'adoption finale pourrait être retardé jusqu'à mardi.

Même si ce vote a lieu, les deux chambres devront aplanir leurs divergences avant d'envoyer le projet de loi sur le bureau de M. Biden. Cela pourrait constituer un autre obstacle, car M. McCarthy a déclaré qu'il s'opposait à une aide de 6 milliards de dollars à l'Ukraine incluse dans le projet de loi du Sénat.

"Nous continuons à essayer de trouver un moyen de sortir de cette situation", a-t-il déclaré vendredi.