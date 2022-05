Le Congrès des Philippines proclame Marcos comme prochain président

La proclamation officialise le retour au pouvoir, autrefois inimaginable, de la plus célèbre dynastie politique du pays, après qu'une révolte du "pouvoir du peuple" en 1986 ait chassé les Marcos du palais présidentiel et les ait exilés à Hawaï.

Marcos, 64 ans, plus connu sous le nom de "Bongbong", succède le 30 juin à Rodrigo Duterte et exercera ses fonctions jusqu'en 2028. La fille du président sortant, Sara Duterte-Carpio, sera sa vice-présidente.

"Le président élu Bongbong Marcos et la vice-présidente élue Sara Duterte sont de véritables rock stars. Cependant, la plus grande tâche des vainqueurs d'aujourd'hui est d'unir nos compatriotes", a déclaré le chef de la majorité du Sénat, Miguel Zubiri, lors de la session conjointe.

Marcos a remporté 31,6 millions de voix, soit 58,77% des bulletins de vote, avec un taux de participation de 82%.

Marcos a gagné avec une marge jamais vue depuis le règne autocratique de son père, de 1965 à 1986, une ère caractérisée par la corruption, la loi martiale et l'extravagance éhontée de la première famille, un récit que sa campagne a cherché à renverser.

La femme et les trois fils de Marcos étaient également présents au Congrès, où leur famille a remporté un siège dans presque toutes les élections depuis son retour d'exil dans les années 1990. La mère Imelda, 92 ans, l'influente femme de pouvoir, était également présente et a reçu des applaudissements nourris de la part de la salle alors qu'elle posait pour des photos.

Il est presque certain de disposer d'une supermajorité législative, la sœur Imee étant sénatrice, le fils Ferdinand étant membre du Congrès et le cousin Martin Romualdez, chef de la majorité de la Chambre, devant être nommé président de la Chambre, ce qui démontre l'étendue du pouvoir que la famille devrait détenir.

Marcos Jr a fait campagne presque entièrement sur une vague plateforme d'unité et a évité les débats et la plupart des apparitions dans les médias. Il s'est appuyé sur la publicité sur les médias sociaux des influenceurs pro-Marcos et des vlogueurs qui ont eu accès à sa campagne.

Il a depuis déclaré que ses domaines de prédilection seront les prix de l'énergie, l'emploi, les infrastructures et l'éducation.

L'équipe de Marcos est encore en train de constituer son cabinet, qui devra naviguer entre une inflation et une dette publique élevées et un équilibre délicat en matière de politique étrangère avec son allié les États-Unis et une Chine de plus en plus influente.

Malgré la marge de la victoire, le règne de Marcos sera source de division, avec une colère généralisée parmi les opposants et les victimes de la persécution de la loi martiale sur ce qu'ils considèrent comme un révisionnisme historique pour blanchir le nom de sa famille.

Mercredi, Imee Marcos a déclaré que la famille était "très, très reconnaissante d'avoir une seconde chance" au pouvoir.

"Notre famille a traversé beaucoup de choses après 1986", a-t-elle déclaré aux journalistes.