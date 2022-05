Le Congrès espagnol adopte un projet de loi qualifiant de viol tout rapport sexuel non consensuel

La législation proposée par le gouvernement, connue sous le nom de "Only yes is yes", fusionne les crimes d'abus sexuel et d'agression sexuelle dans le même type de crime qualifié de viol, et les victimes n'auront plus à prouver la violence ou la résistance.

"Les (devises) 'seul le oui est oui' et 'sœur je te crois' se transforment enfin en loi", a déclaré la ministre de l'Égalité, Irene Montero, aux législateurs du Congrès. "Désormais, l'Espagne est un pays plus libre et plus sûr pour toutes les femmes".

La législation, qui est en préparation depuis plus de deux ans et a été approuvée par 201-140 voix et 3 abstentions, doit encore faire l'objet d'un vote de la Chambre haute et entrera en vigueur si elle est approuvée.

La lutte contre la violence sexiste figure en bonne place dans le programme du gouvernement minoritaire de gauche depuis l'affaire du "Wolf Pack", dans laquelle cinq hommes se désignant eux-mêmes par ce nom ont été emprisonnés pour le crime moins grave d'abus sexuel en 2018 après avoir violé collectivement une jeune femme lors du festival de courses de taureaux de Pampelune en 2016.

Des manifestations de masse contre leur condamnation ont attiré l'attention internationale dans le sillage du mouvement mondial #MeToo, et ont conduit à un appel en 2019 dans lequel la Cour suprême a jugé que les hommes avaient commis un viol, leur infligeant des peines plus longues.

Deux cas de mineurs qui auraient violé une femme de 18 ans et violé et abusé de deux adolescents de 12 et 13 ans ont à nouveau choqué la société espagnole récemment.

Si les agresseurs sont des mineurs, la nouvelle législation exige que leur peine comprenne une éducation sexuelle et à l'égalité obligatoire.

Dans une autre poussée en faveur des droits des femmes, le gouvernement a proposé le 17 mai un projet de loi visant à renforcer le droit à l'avortement et à faire de l'Espagne le premier pays d'Europe à proposer un congé payé financé par l'État pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses.