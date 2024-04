Le parti d'opposition indien, le Congrès, a promis vendredi de lever le plafond sur la discrimination positive pour les castes marginalisées s'il revient au pouvoir, bien que le Premier ministre Narendra Modi soit censé revenir au pouvoir lors des élections qui débutent ce mois-ci.

Le Congrès, qui a gouverné l'Inde pendant plus de 50 ans avec des politiques de centre-gauche, a lutté au cours de la dernière décennie pour rivaliser avec le Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi, qui compte la majorité hindoue du pays comme sa principale base électorale.

Les élections, qui se déroulent en sept phases, débutent le 19 avril et le dépouillement aura lieu le 4 juin.

Dans son manifeste électoral, le Congrès s'est engagé à aider davantage les castes dites arriérées et les pauvres, quelle que soit leur caste, à assurer des emplois aux jeunes, à garantir les prix des produits agricoles et à augmenter l'assurance maladie.

"Le Congrès a été le champion le plus actif et le plus bruyant du progrès des classes et des castes arriérées et opprimées au cours des sept dernières décennies", indique le manifeste publié par le président du parti, Mallikarjun Kharge, qui appartient lui-même à l'une des castes les plus arriérées de l'Inde.

"Cependant, la discrimination fondée sur la caste est toujours une réalité.

Lors d'une conférence de presse, Mallikarjun Kharge a énuméré quelques-uns de ses principaux engagements et n'a reçu qu'une faible réponse de la part des travailleurs du parti, ce qui l'a amené à faire un commentaire : "Pas d'applaudissements, rien ! "Pas d'applaudissements, rien !

De nombreux analystes estiment que le moral des membres du Congrès est bas en raison de la domination du BJP sur la vie politique du pays. Selon un sondage d'opinion publié mercredi, la coalition de l'Alliance démocratique nationale de Modi pourrait remporter 399 des 543 sièges de la chambre basse du Parlement, tandis que le BJP seul devrait en gagner 342.

Le Congrès pourrait tomber à 38 sièges, un niveau historiquement bas, selon le sondage.

L'ancien chef du Congrès et leader de premier plan Rahul Gandhi a déclaré que l'élection était "beaucoup plus serrée qu'on ne le dit".

"C'est une élection serrée et nous allons mener une excellente campagne électorale et nous allons gagner l'élection", a-t-il déclaré lors de l'événement.

Le Congrès a déclaré que s'il était reconduit au pouvoir, il mènerait un recensement socio-économique et des castes à l'échelle nationale afin de "renforcer le programme d'action positive", en garantissant un amendement constitutionnel visant à relever le plafond de 50 % des réservations pour les castes arriérées dans les emplois publics et l'éducation.

Le parti a déclaré que ces groupes représentent près de 70 % des 1,42 milliard d'habitants de l'Inde, mais que "leur représentation dans les professions, les services et les entreprises de haut niveau est disproportionnellement faible".

Le système des castes établit des hiérarchies dans la religion hindoue depuis des milliers d'années, mais il a été contré par des politiques de discrimination positive au cours des dernières décennies, bien qu'avec des effets inégaux.

Selon une enquête gouvernementale publiée le mois dernier, en 2022/23, les dépenses mensuelles moyennes des castes marginalisées (castes et tribus répertoriées et autres classes arriérées) étaient inférieures à celles des castes privilégiées de 27 % dans les zones rurales et de 30 % dans les zones urbaines de l'Inde.

Cet écart de dépenses s'est réduit au cours de la dernière décennie, mais beaucoup plus lentement dans les campagnes défavorisées de l'Inde, où vit la majorité de la population du pays, d'après une comparaison avec les données d'une enquête similaire réalisée en 2011/12.

Les données sur les dépenses mensuelles sont un élément clé du calcul de la pauvreté en Inde et permettent d'évaluer le statut économique.

L'État le plus pauvre et le plus peuplé de l'Inde, le Bihar, a organisé un recensement basé sur les castes qui souligne la représentation biaisée des castes marginalisées dans les emplois publics.

Les castes supérieures, minoritaires, occupent près d'un tiers des emplois publics valorisés, alors que 95 % des habitants de l'État sont soit indépendants, soit au chômage, selon l'enquête publiée l'année dernière.

En outre, 88 % des familles pauvres du Bihar, c'est-à-dire celles qui gagnent moins de 72 dollars par mois, appartiennent à des castes marginalisées, selon l'enquête dont Reuters a pris connaissance.

Le BJP a rejeté ces enquêtes. Cette année, Modi a déclaré lors de rassemblements que les castes opprimées de l'Inde étaient les pauvres, les jeunes, les femmes et les agriculteurs, et qu'il travaillait sans relâche pour eux.