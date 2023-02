Le Congrès mexicain approuve une loi conférant aux forces armées des fonctions de surveillance de l'espace aérien

La réforme a été envoyée au président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador pour être promulguée après avoir été approuvée par le Sénat, qui est dominé par le parti Morena au pouvoir.

Le ministère de la défense du Mexique aura désormais sous son commandement un nouveau Centre national de surveillance et de protection de l'espace aérien pour surveiller l'espace aérien et "inhiber et contrecarrer" les opérations aériennes qui menacent la sécurité nationale, selon le document approuvé par les législateurs.

Les sénateurs de l'opposition ont condamné la loi et ont fait valoir qu'elle affaiblit l'autorité civile en charge de la navigation dans l'espace aérien et renforce une armée qui s'est renforcée sous Lopez Obrador.

"Aujourd'hui, les forces armées co-gouvernent avec Lopez Obrador", a déclaré le sénateur de l'opposition Emilio Alvarez lors du débat sur la question.

Les législateurs en faveur de l'initiative ont fait valoir qu'il s'agissait de combler un vide juridique pour pouvoir affronter le crime organisé et lutter contre le trafic illicite de marchandises.

Après son arrivée au pouvoir en décembre 2018, Lopez Obrador a de plus en plus placé les militaires dans la sécurité publique et d'autres rôles qui sont normalement entre les mains des civils, comme les infrastructures ou les activités douanières.