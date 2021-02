Le Conseil Stratégique des DPI avance les normes nationales pour les finances axées sur les clients 

OTTAWA, 04 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les appels à une action décisive pour développer un cadre bancaire ouvert se multiplient au Canada au milieu de la pandémie du COVID-19. À la fin de 2020, le Comité consultatif sur le système bancaire ouvert du gouvernement fédéral a tenu une deuxième série de consultations pour proposer un cadre de financement axé sur les consommateurs – ou banque ouverte – pour le Canada.



Dans le même temps, le comité de politique des normes du Conseil Stratégique des DPI a approuvé le développement d'une nouvelle série de normes nationales pour permettre le financement orienté client, y compris de nouvelles parties de la série de normes de confiance et d'identité numériques, spécifiques aux informations d'identification numériques et aux portefeuilles numériques.

« La compétitivité et la prospérité du Canada exigent que nous élaborions un processus d’examen plus agile pour la réglementation permettant aux titulaires et aux nouveaux-venus de profiter des nouvelles technologies et des nouveaux modèles d’affaires », a déclaré le sénateur Colin Deacon. « L’approche du Conseil Stratégique des DPI en matière d’élaboration de normes, et plus particulièrement celles qui sont nécessaires pour créer un écosystème bancaire ouvert minimum viable, promet d’illustrer la valeur d’une perturbation positive de l’examen et du développement de la réglementation au Canada. »

Les normes sont plus que de principes directeurs. Les normes établissent des pratiques acceptées, des exigences techniques et modernisent les politiques complexes. À travers un processus d’élaboration de normes agile, ouvert par défaut et fondé sur consensus, le Conseil Stratégique des DPI engage des leaders d’opinions, des décideurs, des intérêts commerciaux, des universités et des groupes de la société civile de partout au Canada dans la publication et l’élaboration de normes pour la gouvernance des données, l’identité numérique et la cybersécurité - pour ne nommer que quelques-uns. À titre d’exemple, en septembre 2020, le Conseil Stratégique des DPI a publié une toute première d’une série de normes nationales pour la confiance et l’identité numérique, CAN/CIOSC 103-1: 2020.

Le Conseil Stratégique des DPI collabore activement avec les intervenants, y compris l'Open Banking Initiative Canada (OBIC) et le Financial Data Exchange (FDX), pour faire progresser une nouvelle série de normes nationales pour le financement axé sur les consommateurs au Canada.



« FDX est heureux de collaborer avec le Conseil Stratégique des DPI sur les aspects techniques de nouvelles normes nationales pour les finances axés sur les consommateurs du Canada”, a réclamé Don Cardinal, Directeur général du FDX. » « Les firmes canadiennes représentent plus de 25% du nombre d’abonnement global du FDX et nous travaillons très fort pour assurer que les besoins uniques du marché canadien ainsi que les exigences réglementaires sont reflétées avec précision dans le développement et la maintenance de la norme FDX API. »

« L'OBIC est ravi de collaborer avec le Conseil Stratégique des DPI pour développer, maintenir et faire progresser une nouvelle norme nationale pour le financement axé sur les consommateurs au Canada, avec la participation et la contribution d'autres organisations », a déclaré Bhupinder Singh, directeur général d'OBIC. »

Les parties intéressées sont invitées à rejoindre le comité technique responsable du développement de la norme nationale et à contribuer aux travaux. Pour plus d’informations ou pour toute question sur les activités d’élaboration des normes du Conseil, veuillez contacter Matthew MacNeil.

À propos du Conseil Stratégique des DPI

Le Conseil Stratégique des DPI est le forum national du Canada qui rassemble les dirigeants principaux de l’information et les dirigeants technologiques les plus avant-gardistes du pays pour se mobiliser collectivement sur les priorités numériques communes. À travers les principaux secteurs de l’économie canadienne – public, privé et sans but lucratif – le Conseil met à profit l’expertise et l’action collective des DPI du Canada pour accélérer la transformation numérique du Canada. En 2019, le Conseil canadien des normes (CCN) a accrédité le Conseil Stratégique des DPI pour élaborer des normes nationales du Canada soutenant l’économie axée sur les données. Pour en savoir plus, consultez le site www.ciostrategycouncil.com

À propos du Comité des normes et politiques du Conseil Stratégique des DPI

Le Comité des normes et politiques régit les politiques de normalisation du Conseil, fixe les priorités de normalisation et est chargé de coordonner les activités d’élaboration des normes en créant, dissolvant et attribuant des responsabilités aux comités techniques; approuver de nouveaux travaux techniques; déterminer les priorités; et le maintien des politiques, procédures et autres règles normatives du Conseil pour les travaux techniques.

À propos du Financial Data Exchange

FDX est une organisation internationale à but non lucratif opérant au Canada et aux États-Unis qui se consacre à l'unification du secteur financier autour d'une norme commune, interopérable et libre de droits pour l'accès sécurisé et pratique aux données financières autorisées par l'utilisateur, bien nommée l'API FDX. FDX a une adhésion internationale qui comprend des institutions financières, des agrégateurs de données financières, des fintechs, des réseaux de paiement, des groupes de consommateurs, des groupes du secteur financier et des services publics et d'autres parties autorisées dans l'écosystème de données financières autorisées par l'utilisateur. FDX est une filiale indépendante de FS-ISAC. Pour plus d'informations, visitez www.financialdataexchange.org

À propos du Open Banking Initiative Canada

L'Open Banking Initiative Canada (OBIC) est une organisation à but non lucratif qui existe pour développer un cadre de banque ouverte axé sur le marché au Canada qui rendra possible l'autonomisation des consommateurs dans notre pays. Nous rassemblons de grands esprits dans les domaines de la finance, de la technologie et de la réglementation, créant une vague de fond qui sera une force pour le bien, donnant aux consommateurs canadiens le choix et le contrôle de leurs données financières. La mission de l’OBIC vise à s’assurer que le cadre d’opérations bancaires canadiennes saisit les intérêts de toutes les parties à travers le Canada et aide à développer des marchés concurrentiels à l’échelle mondiale avec les besoins et les intérêts du consommateur d’abord. Nous nous engageons à avoir un conseil d'administration 50/50 diversifié entre les sexes et nous concentrons nos efforts sur le leadership et la formation sur le système bancaire ouvert au Canada. www.obicanada.ca

