Le Conseil d'administration de CERENIS Therapeutics nomme Richard Pasternak Président Directeur général et Cyrille Tupin Directeur général délégué

Le Conseil d’administration de Cerenis Therapeutics (Paris:CEREN) (FR0012616852 – CEREN – éligible PEA PME), société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes basées sur les HDL pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que de nouveaux vecteurs HDL pour la délivrance ciblée de médicaments dans le domaine de l’oncologie, annonce aujourd’hui la nomination de Richard Pasternak en tant que Président Directeur général de CERENIS Therapeutics à compter du 18 décembre 2018.

Richard Pasternak succède à Jean-Louis Dasseux qui quitte ses fonctions exécutives mais reste administrateur. Richard Pasternak demeure le Président du Conseil d’administration. Sur proposition du nouveau Directeur général, Cyrille Tupin actuel Directeur administratif et financier a été nommé Directeur général délégué par le Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration adresse sa profonde gratitude à Jean-Louis Dasseux, le fondateur de CERENIS, pour son implication et son engagement dans les développements de la société et pour l’apport de son expertise unique au monde du métabolisme des lipoprotéines, ainsi que de la délivrance ciblée médiée par les HDL. Celle-ci, et bien d’autres encore, ont été acquises au travers d’une carrière riche en accomplissements scientifiques et commerciaux chez des leaders de la biopharma et des biotechnologies.

Créée en 2005, CERENIS Therapeutics est une société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes basées sur les HDL.

L’expertise technologique de CERENIS lui permet de développer un riche portefeuille de programmes, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies métaboliques associées telles que les NAFLD et la NASH, mais aussi dans le domaine de l’oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie. CERENIS est bien positionné pour devenir l’un des leaders du marchéì des thérapies HDL avec un riche portefeuille de programmes en développement et plusieurs produits en phases cliniques.

