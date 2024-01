Le Conseil de l'UE et le Parlement sont parvenus à un accord provisoire pour réduire les émissions de CO2 des véhicules lourds, en maintenant l'objectif fixé l'année dernière par la Commission européenne d'une baisse de 90 % des émissions des nouveaux camions de plus de 7,5 tonnes et des autocars d'ici 2040.

"L'objectif est de continuer à réduire les émissions de CO2 dans le secteur du transport routier et d'introduire de nouveaux objectifs pour 2030, 2035 et 2040. Les nouvelles règles contribueront à la réalisation des ambitions climatiques de l'UE pour 2030 et à la réalisation de la neutralité climatique d'ici 2050", a déclaré le Conseil européen dans un communiqué.

Le secteur des véhicules utilitaires lourds (VUL) est responsable de plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre provenant du transport routier dans l'Union européenne. Les normes d'émissions de CO2 pour certains VLD ont été fixées pour la première fois en 2019.

Pour atteindre l'objectif de réduction de 90 % d'ici 2040 - par rapport aux niveaux de 2019 - les fabricants de nouveaux camions et autocars devront également réduire leurs émissions de CO2 de 45 % à partir de 2030 et de 65 % à partir de 2035.

L'accord provisoire introduit également un objectif de zéro émission pour les autobus urbains d'ici 2035, avec un objectif intermédiaire de 90 % de réduction d'ici 2030.

L'accord, soutenu par les pays de l'UE en octobre, va maintenant être soumis aux représentants des États membres au sein du Conseil et à la commission de l'environnement du Parlement pour approbation.

Le Parti populaire européen (PPE), le plus grand parti politique du Parlement européen, n'a pas soutenu l'accord. Son rapporteur, Jens Gieseke, a déclaré que "les Verts et les sociaux-démocrates, soutenus par la gauche et les libéraux ... sont une fois de plus restés fidèles à leur idéologie d'interdiction".

Une dérogation aux objectifs s'appliquera aux fabricants de petits volumes et aux véhicules utilisés dans l'exploitation minière, la sylviculture et l'agriculture, par les forces armées et les services d'incendie, ainsi que dans la protection civile, l'ordre public et les soins médicaux.

Selon les données publiées cette année par l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les camions de l'UE avaient en moyenne 14 ans en 2021, et la grande majorité d'entre eux fonctionnaient au diesel.