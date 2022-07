Le Conseil de sécurité de l'ONU peine à conclure un accord d'aide à la Syrie alors que son mandat expire

L'Irlande et la Norvège s'efforcent toujours de trouver un compromis, ont indiqué des diplomates, mais un vote dimanche est peu probable, de sorte que l'énorme opération d'aide de l'ONU sera arrêtée. En 2020, le mandat a expiré, mais a été renouvelé un jour plus tard lors de la cinquième tentative du conseil.

Le chef de l'aide de l'ONU, Martin Griffiths, a déclaré dimanche à la télévision canadienne CBC que l'opération, qui fournit une aide comprenant de la nourriture, des médicaments et des abris, était une bouée de sauvetage et que si elle ne pouvait pas continuer, "des gens mourraient."

La Russie a opposé son veto à une prolongation d'un an vendredi et a ensuite échoué dans sa propre tentative de renouvellement pour six mois, ce qui aurait nécessité que l'organe des 15 membres adopte une nouvelle résolution en janvier pour la prolonger de six mois supplémentaires.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont déclaré qu'une prolongation de six mois n'est pas assez longue pour que les groupes d'aide puissent planifier et opérer efficacement.

L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, s'est entretenue dimanche avec des groupes d'aide qui lui ont dit que sans l'opération des Nations Unies, 70 % des besoins alimentaires ne seraient pas satisfaits."

"Une génération entière est en danger", a-t-elle posté sur Twitter. "Les ONG (groupes d'aide) ont demandé au CSNU de continuer à se battre pour sauver ces vies .... Nous avons travaillé tout le week-end avec le CSNU pour trouver un compromis."

L'ambassadeur adjoint de la Russie à l'ONU, Dmitry Polyanskiy, a répondu sur Twitter : "Il n'y a pas besoin de se battre et vous le savez parfaitement !" Il a déclaré que la Russie n'essayait pas de tuer l'opération de l'ONU et souhaitait simplement la rendre plus efficace et transparente.

Après les deux votes du Conseil vendredi, M. Polyanskiy a déclaré que Moscou continuerait à opposer son veto à tout texte autre que le sien.

La Russie soutient que l'opération d'aide de l'ONU viole la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Elle affirme que davantage d'aide devrait être livrée depuis l'intérieur du pays, ce qui fait craindre à l'opposition que la nourriture et les autres aides ne tombent sous le contrôle du gouvernement.

Le vote du Conseil de sécurité sur l'autorisation de l'opération d'aide est depuis longtemps une question litigieuse, mais cette année intervient également dans un contexte de tensions accrues entre la Russie et les puissances occidentales au sujet de l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février.

En 2014, le Conseil de sécurité a autorisé les livraisons d'aide humanitaire dans les zones de Syrie tenues par l'opposition depuis l'Irak, la Jordanie et deux points en Turquie. Mais la Russie et la Chine, qui ont le droit de veto, ont réduit cette autorisation à un seul point frontalier turc.