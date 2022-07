Le Conseil de sécurité de l'ONU se dispute pour savoir combien de temps prolonger l'aide de la Turquie à la Syrie

Le mandat de l'ONU pour l'opération d'aide, qui dure depuis huit ans, expire dimanche. Après des négociations jeudi soir qui ont opposé la Russie aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, les 15 membres du conseil ont accepté de revenir vendredi pour de nouvelles discussions.

La Russie veut seulement renouveler l'opération d'aide pour six mois et exiger que le conseil adopte ensuite une nouvelle résolution pour la prolonger de six mois supplémentaires, a déclaré l'ambassadeur adjoint russe aux Nations unies, Dmitry Polyanskiy.

"Six mois se terminent en janvier, au milieu de l'hiver, le pire moment possible", a déclaré aux journalistes l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield.

"Une résolution de six mois n'apporte pas la certitude et la confiance dont les réfugiés syriens ont besoin et dont les ONG (groupes d'aide) ont besoin pour continuer à planifier et à fournir un soutien", a déclaré Mme Thomas-Greenfield, qui s'est rendue au poste frontière turc le mois dernier pour évaluer l'opération d'aide.

Une tentative de texte de compromis, rédigée par l'Irlande et la Norvège et diffusée tard jeudi, renouvellerait l'opération d'aide pour un an et exigerait que le conseil adopte une nouvelle résolution si le mandat devait prendre fin après six mois.

L'ambassadrice irlandaise aux Nations Unies, Geraldine Byrne Nason, a déclaré aux journalistes qu'elle continuerait à travailler pendant la nuit et qu'elle "espère être de retour demain matin avec une solution".

Le vote du Conseil de sécurité sur l'opération d'aide transfrontalière est une question litigieuse depuis plusieurs années.

En 2014, le Conseil de sécurité a autorisé les livraisons d'aide humanitaire dans les zones de Syrie tenues par l'opposition depuis l'Irak, la Jordanie et deux points en Turquie. Mais les puissances de veto que sont la Russie et la Chine ont réduit cette autorisation à un seul point frontalier turc.

Le mois dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel au Conseil pour qu'il prolonge son approbation des livraisons d'aide de la Turquie vers le nord-ouest de la Syrie, déclarant à l'organe : "Nous ne pouvons pas abandonner le peuple de Syrie."