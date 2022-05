Le Conseil de sécurité de l'ONU, y compris la Russie, exprime son inquiétude au sujet de l'Ukraine

Les déclarations du Conseil de sécurité sont adoptées par consensus. Le bref texte adopté vendredi a été rédigé par la Norvège et le Mexique.

"Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé par le maintien de la paix et de la sécurité en Ukraine", peut-on y lire. "Le Conseil de sécurité rappelle que tous les États Membres ont pris l'engagement, en vertu de la Charte des Nations Unies, de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques."

"Le Conseil de sécurité exprime son ferme soutien aux efforts du Secrétaire général dans la recherche d'une solution pacifique", peut-on lire dans la déclaration, qui demande également au chef de l'ONU, Antonio Guterres, d'informer à nouveau le Conseil "en temps voulu".

Guterres s'est félicité du soutien du conseil vendredi, affirmant qu'il "n'épargnera aucun effort pour sauver des vies, réduire la souffrance et trouver le chemin de la paix."

La semaine dernière, António Guterres a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy à Kiev.

Ses visites ont ouvert la voie aux opérations conjointes des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge qui ont permis d'évacuer quelque 500 civils de la ville portuaire ukrainienne de Mariupol et de l'usine sidérurgique assiégée d'Azovstal au cours de la semaine dernière.

La déclaration du Conseil de sécurité a été adoptée en dépit d'une escalade diplomatique depuis que la Russie a lancé, le 24 février, ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" et que M. Guterres a qualifié de "guerre absurde" de la Russie.

La Russie a opposé son veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité le 25 février qui aurait déploré l'invasion de Moscou. La Chine, les Émirats arabes unis et l'Inde se sont abstenus lors du vote. Pour être adoptée, une résolution du Conseil doit recueillir neuf voix en sa faveur et aucun veto de la part des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de la France ou de la Grande-Bretagne.

L'Assemblée générale des Nations unies, qui compte 193 membres et où aucun pays ne dispose d'un droit de veto, a depuis adopté à une écrasante majorité deux résolutions, illustrant l'isolement international de la Russie au sujet de l'Ukraine. Ces résolutions ne sont pas contraignantes, mais elles ont un poids politique.

L'Assemblée générale a déploré "l'agression de la Russie contre l'Ukraine", exigeant à la fois que les troupes russes cessent les combats et se retirent et qu'il y ait un accès à l'aide et une protection des civils. Elle a également critiqué la Russie pour avoir créé une situation humanitaire "désastreuse".