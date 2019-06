Le Conseil de sécurité de l'Onu condamne les attaques dans le Golfe

NATIONS-UNIES, 24 juin (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné lundi les attaques qui ont récemment visé des pétroliers dans le golfe arabo-persique et dans le golfe d'Oman, disant y voir une grave menace pour la sécurité.

"Les membres du Conseil appellent toutes les parties concernées et tous les pays de la région a faire preuve d'un maximum de retenue et à prendre des mesures et des actes pour réduire l'escalade et la tension", a déclaré l'ambassadeur du Koweït à l'Onu, dans un communiqué.

S'exprimant devant la presse après la réunion à huis clos des 15 membres du Conseil, l'ambassadeur américain par intérim, Jonathan Cohen, a mis en cause Téhéran et présenté la politique menée par les Etats-Unis depuis que Donald Trump a dénoncé l'Accord sur le nucléaire de 2015 comme un "moyen de ramener l'Iran à la table de négociations".

(Michelle Nichols Tangi Salaün pour le service français)