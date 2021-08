Le Conseil de sécurité de l'Onu discute d'une condamnation des taliban

NEW YORK, 13 août (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies discute d'un projet de déclaration qui condamnerait les offensives des taliban ayant fait de nombreuses victimes civiles et qui menacerait de sanctions les abus et les actes mettant en danger la paix et la stabilité de l'Afghanistan, ont déclaré jeudi des diplomates.

La déclaration officielle, rédigée par l'Estonie et la Norvège, que Reuters a pu consulter, doit être approuvée par les 15 membres du Conseil.

Le texte affirme "que l'Emirat islamique d'Afghanistan n'est pas reconnu par les Nations unies et (le conseil) déclare qu'il ne soutient pas et ne soutiendra pas la mise en place d'un gouvernement en Afghanistan imposé par la force militaire ou la restauration de l'Emirat islamique d'Afghanistan."

La semaine dernière, l'envoyée spéciale des Nations unies en Afghanistan, Deborah Lyons, a remis en question l'engagement des talibans en faveur d'un règlement politique de la situation.

Le projet de texte souligne également que le Conseil est "prêt à imposer des mesures supplémentaires aux responsables de violations ou d'abus des droits de l'homme ou de violations du droit international humanitaire, y compris ceux qui sont impliqués dans des attaques visant des civils, et aux individus ou entités qui se livrent ou apportent un soutien à des actes qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité". (Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)