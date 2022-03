Le Conseil de sécurité de l'Onu votera vendredi sur la proposition russe concernant l'Ukraine

NATIONS UNIES (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se prononcer vendredi sur un projet de résolution rédigé par la Russie pour l'accès à l'aide et la protection des civils en Ukraine, mais les diplomates estiment que cette mesure est vouée à l'échec car elle ne demande ni la fin des combats ni le retrait des troupes russes.

Le projet de résolution, que Reuters a pu consulter, n'aborde pas non plus la question de la responsabilité et ne reconnaît pas l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'émissaire britannique à l'Onu, Barbara Woodward, a qualifié cela d'"omissions flagrantes" dans une vidéo publiée mardi sur Twitter et a déclaré que la Russie "jouait un jeu". Elle a indiqué que la Grande-Bretagne ne voterait pas en faveur du projet de proposition de la Russie.

"Leur résolution appelle les parties à respecter le droit humanitaire international, mais laisse de côté le fait que la Russie commet des crimes de guerre", a-t-elle déclaré. "C'est leur invasion et leurs actions qui sont à l'origine de la crise humanitaire en cours."

Pour être adoptée, une résolution du Conseil de sécurité doit recueillir au moins neuf voix en sa faveur et aucun veto de la part de la Russie, de la Chine, de la Grande-Bretagne, de la France ou des Etats-Unis. Les diplomates ont déclaré que la démarche russe échouerait car la plupart des 15 membres s'abstiendraient probablement.

"Nous n'accorderons pas de crédit à l'effort de la Russie pour échapper à l'obligation de rendre des comptes, à être tenue pour responsable et à coupable de cette agression non provoquée", a déclaré Olivia Dalton, porte-parole de la mission américaine auprès des Nations unies.

La Russie a présenté ce texte après que la France et le Mexique ont retiré leur propre proposition de résolution sur la situation humanitaire en Ukraine, déclarant que Moscou y aurait opposé son veto. Paris et Mexico prévoient plutôt de soumettre le texte au vote de l'Assemblée générale, qui compte 193 membres et où aucun pays ne dispose d'un droit de veto.

"Nous avons dit dès le début que nous serions prêts à adopter une résolution humanitaire sur la situation en Ukraine, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un déguisement pour blâmer et faire honte à la Russie une nouvelle fois", a déclaré mardi l'émissaire russe à l'Onu, Vassily Nebenzia.

La résolution du Conseil de sécurité rédigée par la Russie "exige que les civils, y compris le personnel humanitaire et les personnes en situation vulnérable, notamment les femmes et les enfants, soient pleinement protégés". Elle demande également un accès sûr et sans entrave à l'aide humanitaire et le passage en toute sécurité des personnes hors d'Ukraine.

L'Ukraine et ses alliés occidentaux ont accusé Moscou de viser les civils, ce que Moscou dément. Des milliers de personnes ont été tuées et plusieurs millions d'autres ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

Le Conseil de sécurité de l'Onu se réunira également jeudi pour être informé sur la situation en Ukraine, ont indiqué des diplomates, à la demande des Etats-Unis, de l'Albanie, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Irlande et de la Norvège.

(version française Camille Raynaud)

par Michelle Nichols