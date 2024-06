Le Conseil de sécurité des Nations unies devrait voter jeudi sur une résolution rédigée par le Royaume-Uni qui demande l'arrêt du siège de la ville d'Al-Fashir, dans la région du Nord-Dafour au Soudan, par les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), ont indiqué des diplomates mercredi.

Le projet de texte, dont Reuters a eu connaissance, demande également l'arrêt immédiat des combats, la désescalade à l'intérieur et autour de la ville et le retrait de tous les combattants qui menacent la sûreté et la sécurité des civils.

La Grande-Bretagne a demandé que le projet soit voté par les 15 membres du Conseil jeudi après-midi. Pour être adoptée, une résolution doit recueillir au moins neuf votes favorables et aucun veto de la part de la Russie, de la Chine, des États-Unis, de la Grande-Bretagne ou de la France.