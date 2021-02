Le Conseil québécois du loisir accueille avec enthousiasme le Plan d'action en tourisme 2020-2025

MONTRÉAL, 26 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil québécois du loisir (CQL) salue le Plan d’action pour un tourisme responsable et durable présenté par la ministre du Tourisme Caroline Proulx. Intitulé Penser le tourisme différemment, ce plan identifie cinq axes d’intervention structurants visant à accélérer la transition vers un tourisme plus vert, plus résilient et plus près des gens et des communautés.



« Nous sommes persuadés qu’avec cette orientation, des investissements seront ciblés pour rendre accessible le tourisme au Québec à un plus grand nombre de Québécois et de Québécoises qui pourront ainsi vivre une expérience de vacances et de découverte. De plus, l’offre développée par notre secteur de l’économie sociale devient encore plus pertinente pour contribuer à réaliser les ambitions portées par ce plan. « Nous offrons à la ministre notre collaboration pour la mise en œuvre de ce nouveau plan d’action », soutient le président du CQL, Pierre-Paul Leduc.

La directrice générale, Sonia Vaillancourt rappelle pour sa part que le mémoire présenté à la ministre en 2019 soulevait que « la stratégie de croissance devait s’inscrire dans la durabilité économique, sociale et environnementale. Devant les enjeux et les défis actuels, il devient impératif de porter l’ambition de conjuguer ces orientations et de les inscrire comme indicateurs incontournables pour évaluer l’atteinte des résultats ».

Le rapport L’économie sociale au Québec : Portrait statistique 2016 publié par l’Institut de la statistique du Québec, avec l’appui de ministère de l’Économie et de l’Innovation révèle la présence de 1 340 entreprises d’économie sociale ayant une finalité sociale ou économique dans le secteur des loisirs et du tourisme. Le secteur loisir/tourisme se positionne parmi les cinq secteurs d’importance en économie sociale.

Le CQL est membre : du Chantier de l’économie sociale qui promeut un modèle de développement devenu une référence internationale; de l’Organisation internationale tourisme sociale, responsable et solidaire et signataire du Code mondial d’éthique du tourisme, Pour un tourisme responsable de l’Organisation mondiale du tourisme.

Source : Conseil québécois du loisir Information : Sonia Vaillancourt, Directrice générale svaillancourt@loisirquebec.com / 514-252-3132 poste 3684

Le Conseil québécois du loisir (CQL) a pour mission de contribuer à l’accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec en valorisant l’apport du milieu associatif. Le CQL regroupe et représente les organismes nationaux du loisir ainsi que leurs réseaux de quelque 4500 organisations en plus de soutenir leur développement. Il favorise la concertation, le réseautage et les partenariats (associatifs, publics et privés) sur la scène québécoise, canadienne et internationale. Il contribue par le loisir au développement social, culturel et économique du Québec. Il défend le droit au temps libre ainsi qu’aux loisirs tout en favorisant l’accessibilité.